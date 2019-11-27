Manisa'da kış spor okullarına büyük ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa'da kış spor okullarına büyük ilgi

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor işbirliğinde açılan ve binlerce çocuğun 'Yüzme, jimnastik, tenis, okçuluk, futbol, voleybol ve basketbol' olmak üzere 7 farklı branşta eğitim almasına olanak sağlayan kış spor okullarında 3. dönem kursları yoğun katılımla başladı.

Manisa'da kış spor okullarına büyük ilgi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor işbirliğinde açılan ve binlerce çocuğun ‘Yüzme, jimnastik, tenis, okçuluk, futbol, voleybol ve basketbol’ olmak üzere 7 farklı branşta eğitim almasına olanak sağlayan kış spor okullarında 3. dönem kursları yoğun katılımla başladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından şehre kazandırılan modern spor tesisleri, kış döneminde de binlerce çocuğun uğrak noktası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor iş birliği ile 3. Dönem Kış Spor Okulları eğitimlerine başladı. 3. Dönem Kış Spor Okulları kayıtlarının kısa süre önce başlamasına rağmen yoğun talep gördüğünü ve bunun üzerine Manisalı çocukların sportif faaliyetlerden daha çok yararlanması için kayıt dönemini uzattıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, “Manisa’mızın çocuklarının kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora bağlı aktif bir yaşamlarının olmasını hedefliyoruz. Bu nedenle kış spor okullarımızın 3’ncü dönemini de başlattık. Çocukların ilgi ve yeteneğine bağlı olarak 7 farklı branşta seçebilecekleri kurslar açtık. Binlerce çocuğumuza bu kurslarda eğitim verdik. Ve daha binlercesine de yeni dönemlerde yüzme, jimnastik, tenis, okçuluk, futbol, voleybol ve basketbol eğitimleri vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.
Çocukların yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da yüzme ile yakından ilgilendiklerini ve bu kurslara yoğun talep olduğunu belirten Nalbantlar, “Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzumuz, adete çocukların uğrak noktası oldu. Hijyenik ortamlarda yüzme kurslarının sürmesi, ailelerin içlerinin rahat olması noktasında önemli. Ekibimizle birlikte, çocuklarımızın rahat etmesi için gerekli tüm çalışmaları yerine getiriyoruz” dedi.
Kış spor okullarının 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceğini belirten Nalbantlar, “3. dönem kurs kayıtları devam ediyor. 7 farklı branşta açılan kurslar, 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun kış spor okullarında yüzme branşında 20062015, okçuluk branşında 20042011, voleybol branşında 20062011, basketbol branşında 20082013, tenis branşında 20052012, cimnastik branşında 20132015, futbol branşında ise 20062013 doğumlular kurs alabilecekler. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ortak çalışmasıyla açılacak olan kış spor okullarında ücretler ise aylık olarak şu şekilde belirlendi. Okçuluk, tenis, jimnastik 150 TL, yüzme 160 TL, basketbol, voleybol ve futbol 100 TL. Kayıt işlemleri yüzme, tenis, okçuluk, cimnastik, voleybol ve basketbol branşlarında Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu Spor Tesisleri’nde, futbolda ise Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde yapılacak. Öğrencilerimizden servis ve malzeme ücreti alınmayacaktır” şeklinde konuştu.

MANİSA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Başkan Ergün'e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Başkan Ergün'e ziyaret
Başkan Kayda’dan Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Kayda’dan Ankara çıkarması
Manisa, eğitimde 2023’e projelerle yürüyor ‘Manisa Eğitim Projeleri 2023’ başladı
YEREL HABERLER Manisa, eğitimde 2023’e projelerle yürüyor ‘Manisa ...
Manisa Eğitim-Bir-Sen kapsamlı eğitim raporunu paylaştı
YEREL HABERLER Manisa Eğitim-Bir-Sen kapsamlı eğitim raporunu ...
Otomobil toprak zemine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil toprak zemine çarptı: 3 yaralı
Salihli Beşiktaşlılar Derneği yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER Salihli Beşiktaşlılar Derneği yaşlıları unutmadı
Muhtarlık binasına ateş açıldı
YEREL HABERLER Muhtarlık binasına ateş açıldı
Otomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralı
Manisa'da Serdar rekora koşuyor
YEREL HABERLER Manisa'da Serdar rekora koşuyor
Salihli’de çöp vakti uygulaması
YEREL HABERLER Salihli’de çöp vakti uygulaması
TOKİ, Akgedik'te indirime gitti, vade fiyatları uzatıldı Başkan Çerçi'den hak sahiplerine müjde
YEREL HABERLER TOKİ, Akgedik'te indirime gitti, vade fiyatları ...
Otomobilde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi
Manisa TSO'da son ekonomik tablo değerlendirildi
YEREL HABERLER Manisa TSO'da son ekonomik tablo değerlendirildi
Manisa’da 500 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da 500 bin liralık uyuşturucu madde ele ...
Şampiyon judoculara tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Şampiyon judoculara tebrik ziyareti
Sarıkamış Şehitleri Manisa’da ölümsüzleşecek
YEREL HABERLER Sarıkamış Şehitleri Manisa’da ölümsüzleşecek
10 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyor
YEREL HABERLER 10 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyor
Rahmanlar Ortaokulu'nda 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi açıldı
YEREL HABERLER Rahmanlar Ortaokulu'nda 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi ...
Kula'da arı yetiştiricilerine sertifika töreni
YEREL HABERLER Kula'da arı yetiştiricilerine sertifika töreni
Turgutlu’daki cinayete 2 tutuklama
YEREL HABERLER Turgutlu’daki cinayete 2 tutuklama
Kula’da huzur ve güven operasyonu
YEREL HABERLER Kula’da huzur ve güven operasyonu
Başkan Çerçi TOKİ Başkanı Bulut’la görüştü
YEREL HABERLER Başkan Çerçi TOKİ Başkanı Bulut’la görüştü
Cinayet zanlısından şaşırtan savunma “Aşıktım onun için öldürdüm” 58 yaşındaki adamı ‘Aşkı’ için öldürmüş
YEREL HABERLER Cinayet zanlısından şaşırtan savunma “Aşıktım onun ...
Başkan ‘tan Başkan Ergün’e asfalt teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan ‘tan Başkan Ergün’e asfalt teşekkürü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X