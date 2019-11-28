Forum Magnesia Manisalıları sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturdu

Manisalı basın mensuplarıyla bir araya gelen Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Müdürü Özgür Tekdemir, yıl boyu düzenledikleri faaliyetlerle ticari kaygıları bir kenara bırakarak Manisalıları sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturduklarını söyledi.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, Manisalı basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Alışveriş merkezi bünyesinde hizmet veren Dora's Cafe & Brasserie’da düzenlenen kahvaltıda, alışveriş merkezi yönetimi basın mensuplarına alışveriş merkezi ile ilgili bilgi verdi. Kahvaltıda konuşan Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Müdürü Özgür Tekdemir, “2019 yılında genelde biz sivil toplum kuruluşlarıyla Manisalıları burada buluşturmaya çalıştık. Bu anlamda AKUT, AFAD, 112 Acil Servis, Kızılay, Yeşilay ekipleriyle çalışmalar yaptık. Satranç turnuvası düzenledik. Amacımız burada ticari kaygıyı bir kenara bırakıp insanları sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturmaktı. Bunu kısmen başardık. Bazı sivil toplum kuruluşları bu konuda yetersiz kaldılar biz destek verdik” dedi.

ICSC ödüllerinde “Halkla İlişkiler” kategorisinde onur ödülü aldıklarını belirten Tekdemir, “Bu sene içerisinde Anneler Günü’nde gerçekleşen ‘AVM’leri Anneler Yönetirse’ projemiz ile ICSC ödüllerinde Halkla İlişkiler kategorisinde Onur ödülü aldık” diye konuştu.

Bu yıl ilk defa araba kampanyası düzenlediklerini belirten Tekdemir, “2019 yılının son 3 ayı ilk defa gerçekleştirdiğimiz araba kampanyasının detaylarını da paylaşmak isterim. 1 Ekim itibariyle Forum Magnesia’daki mağazalardan her 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçimiz çekiliş hakkı kazanarak Volvo V40 kazanma şansı yakalıyor. Hediye olarak vereceğimiz 1 adet Volvo V40, 11 Ocak 2020’de Forum Magnesia’da sürpriz bir konuk sunucu ve Milli Piyango çekilişi ile gerçekleşecek. Tüm ziyaretçilerimizi bu özel güne bekliyoruz. Ayrıca yeni yıl öncesi kapanış saatimizi 23.00’e çekerek alışveriş keyfini uzatmayı planlıyoruz. 2020 bizim için Manisa halkıyla daha çok işbirliğimizin ve sevgi bağımızın artacağı bir yıl olacak. 2020 yılının herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan alışveriş merkezi bünyesinde 64 mağazanın hizmet verdiğini belirten Tekdemir, yılbaşından bu yanan 5 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını ve yıl sonuna kadar 5.5 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

MANİSA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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