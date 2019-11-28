Akhisar zirve için sahada

TFF 1'inci Lig'de Altay galibiyetiyle yeniden iddialı konuma gelen Akhisarspor, pazar günü şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a konuk olacak.

Hatayspor'un 24 puanla lider olduğu ligde Ümraniyespor ve Akhisarspor, 21'er puanla 2'nci ve 3'üncü sıralarda yer alıyor. Ligde zirve yarışındaki takımlar sezon başından bu yana alt alta sıralanıp puan tablosunda birbirinden kopmazken, Akhisar, rakibini yendiği takdirde avantajı ele geçirecek. Yeşil-siyahlı ekip, Ümraniye'ye bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattırmaya da çalışacak. İstanbul temsilcisi bu sezon şimdiye kadar çıktığı 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Öte yandan, Ege temsilcisinde Cikalleshi ve Musa Nizam'ın sakatlıkları sürüyor.





MANİSA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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