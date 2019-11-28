Başkan Ergün'e sağlık sunumu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Daire Başkanı Uğur Başkal tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aktarılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de özveriyle çalışan tüm personele teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ergün'ü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, şube müdürleri ve çalışanlar karşıladı. Ziyarette Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal tarafından Başkan Ergün'e Daire Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında sunum yapıldı. Daire Başkanı Başkal, sunumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İdari İşler Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Yeni görevi nedeniyle Uğur Başkal'a hayırlı olması temennisinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın önemli çalışmaları yerine getirdiğini belirterek, özveriyle çalışan tüm personele teşekkürlerini iletti.

MANİSA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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