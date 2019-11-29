Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu

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- TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da, takımın Süper Lig'de oynadığı geçen sezondan kalan 3 isim formaya hasret kaldı. Yeşil-siyahlı kadroda 5'inci sezonunu geçiren, önceki yıllarda dönem dönem Süper Lig'de takımın birinci kalecisi olan Milan Lukac, bu yıl ligde yalnız BŞB Erzurumspor deplasmanında forma giydi.

Lukac gibi 5 yıldır kadrosunda yer aldığı Akhisarspor'da geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup mücadelesinde 6 maçta 2 gol atan Onur Ayık, yedek kulübesini mesken tuttu. Onur, oynanan 12 lig maçının 5'inde süre alabildi. Kulüpte 3 yıldır forma giyip sakatlık problemi yaşayan Eray Ataseven de yalnız Osmanlıspor maçında 29 dakika oynadı.



MANİSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:33

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