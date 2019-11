Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye Üzümünün en önemli üretim merkezlerinin başında gelen Alaşehir ilçesinde hasat devam ediyor. Aralık ayının ortasına kadar devam etmesi beklenen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin 32 ülkeye ihracatı gerçekleştiriliyor. Son 3 yılın yaş sebze meyve ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler Firmasının sahibi Ali Uçak, tarım sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu ve tüm kazancın ülkeye kaldığını vurguladı.

Dünyanın en lezzetli üzümü olarak bilinen çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasadın sonuna yaklaşılıyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzümün en önemli üretim merkezlerinden biri olan Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde örtü altında koruma altına alınan üzümlerde hasat devam ediyor. Dalında korunan üzümler kış aylarında bile günlük olarak kesilerek Alaşehir'deki tesiste paketlenerek dünya sofralarını tatlandırıyor.



Yılda 50 milyon kilogram üzüm kesiliyor

Sultanların üzümü olarak bilinen Sultaniye üzümü Manisa’nın Alaşehir ilçesinden dünyanın farklı noktalarına ulaştırdıklarını kaydeden Uçak Kardeşler İşletme Müdürü Ahmet Morgül, “Bu tarihlere kadar üzümümüzü bekletebilmek için bağlarda farklı uygulamalar yapıyoruz. Örtü sistemi, bekletme, sulama ve gübreleme gibi. Bunları yaparak vatandaşımıza sağlıklı ve kaliteli üzümü yetiştirip yediriyoruz. Dünyada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemizde 4050 marketle çalışıyoruz, hallere gönderiyoruz. Günlük 800 ton üzüm kesiyoruz bu da yılda 50 milyon kilograma tekabül ediyor. 50 milyon kilogram üzümü kesiyoruz.” dedi.



Limon satarak başladı bugün ihracat şampiyonu

İş hayatına pazarda limon maydanoz satarak başladıklarını ve 1984 yılında resmi kimliğe bürünerek Uçak Kardeşler firmasını kurduklarını kaydeden Ali Uçak, “Uçak kardeşler olarak Türkiye’nin her yerinde yaş sebze ve meyvenin olduğu her yerde hem üreticimize hizmet veriyoruz hem de tüketici bölgelerine ürün gönderiyoruz. Son 10 yıldır Türkiye’de kendi sektörümüzde ihracatta ilk 3 sırada yer alıyoruz. Son 3 yıldır da ihracat birincisiyiz. Son ödülümüzü 2018 yılında, Türkiye şampiyonluk ödülümüzü bundan 2 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık. Ege Bölgesinde kendi sektörümüzde istihdamda da bölge birincisiyiz. Onun da ödülünü geçen yıl sayın cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Ürün bazında yaş sebze meyve olarak ne yetişiyorsa sarımsağından soğanına, üzümden elmasına kadar aklınıza hangi ürün geliyorsa hepsinin alımını üreticiden yapıp yurtdışına ve Türkiye’deki bütün bölgelere dağıtımını yapıyoruz.” diye konuştu.



Tarım sektörü gerçekten emek istiyor

Türkiye’deki tarım üreticisinin gerçekten çok bilinçli olduğunu sözlerine ekleyen Uçak, “Bana sorarsanız sektörler arasında kazandığını en çok hak eden hangisi derseniz samimi olarak söylüyorum dünyadaki bütün sektörler içinde alın teriyle kazandığını her kuruşu anasının ak sütü gibi helal olan sektör tarım sektörüdür. Hem üreticisi hem ihracatçısı hem de çalışanı. Gerçekten emek isteyen bir sektör. Üzüm bugün ilaçlanması gerekiyorsa, bir saat sonraya bıraktığınızda hastalık olur. Serada domates üretiyorsanız, ilaçlanması gerekiyorsa veya akşam belli bir dereceden sonra hava ısısı belli bir derecenin altına düşecek ve o serayı ısıtmazsanız o ürünü don alır. Dolayısıyla hiçbir ihmali kabul etmeyen bir sektör. İşimi bırakayım da sosyal hayatımı yaşayayım denilecek bir sektör değil bu. 7/24 bu işle yatıp kalkan bir sektör. Üreticimiz çok bilinçlendi. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye tarım sektöründe bir yere geldiyse üreticimizin çalışkanlığı sayesinde gelmiştir. Kasım’ın sonuna geldik belki aralık ayının 15’i, 20’sine kadar dalından Sultaniye, sultanların üzümü dediğimiz Sultaniye üzümü hasat etmeye devam edeceğiz. Bunda da en büyük başarı üreticimizindir.” dedi.

Uçak Kardeşler olarak 32 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Uçak, “Başta Rusya olmak üzere, Balkan ülkeleri, Avrupa ve Uzakdoğu. 32 ülkeye ihracat yapıyoruz ve her tarafa da tarım sektöründe yetişen ne varsa hepsinin ihracatını yapıp orada yaşayan halkın, oradaki vatandaşın ayağına bu ürünleri gönderip yemelerini sağlıyoruz ve buradan da Türkiyemize döviz kazandırıyoruz.” şeklinde konuştu.



“Tarımdaki ihracatın yüzde 95’i ülkede kalıyor”

Tarımdaki ihracatın çok önemli olduğuna dikkat çeken Uçak şunları söyledi: “Tamamen yerli. Yapılmış olan ihracatın yüzde 95’i Türkiye’de kalıyor. Biz sanayici gibi değiliz. Sanayici 100 milyon dolar ihracat yapıyorsa 130 milyon dolar ya da 70 milyon dolar ithalat yapıyor. Tarımda öyle değil. Tarımda 100 milyonluk ürün yetiştiriyorsa 100 milyonu da Türkiye’de kalıyor ve Türkiye bunu kendi yerli malıyla üretiyor. İhracatçı 100 milyon dolarlık ihracat yapıyorsa bunun 95 milyonunu kendi ülkemizdeki ham maddeyle yapıyor. Sadece yüzde 5’i, o da nedir oradaki lojistik bedeli yada tohum bedelidir. Geri kalan her şey Türkiye’de yetişen Türkiye’nin kendi ham maddesidir. Yapılan işin yüzde 95’i Türkiye’ye katma değer olarak kalıyor. O yüzden tarım sektörü çok önemli.”

MANİSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.