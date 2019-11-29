Manisalı genç girişimciler Akhisar'da buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Akhisar’da bir araya gelerek hazırlanan program kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Programa Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy’u ziyaret ederek başlayan GGK İcra Komitesi Akhisar’ın ekonomisi ve birlikte gerçekleştirebilecekleri projeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak ev sahipliğinden dolayı Başkan Ulusoy’a teşekkür etti. Ardından Akhisar Müzesini dolaşıp, Akhisar’ın tarihi hakkında kısa bilgiler edinen komite üyeleri programlarına Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu ziyaret ederek devam etti. Belediye olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında kısa bilgiler veren Dutlulu, ziyaretlerinden dolayı komite üyelerine teşekkür etti. Sonrasında Akhisar Ticaret Borsası’na giden komite burada Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Hüsem Sarıcalı ve Genel Sekreter Gökben Dikili Altaş tarafından karşılandı. Ziyaretlerine Alhatoğlu Gıda ile devam eden Komite Üyeleri firma sahipleri Alper Alhat ve Mustafa Alhat ev sahipliği yaptı. Firmalarının tarihçesi ve işleyişi hakkında bilgiler veren Alper Alhat Komite üyelerine zeytin ve zeytinyağı hediye etti. Ziyaretlerine TYH Tekstil ile devam eden GGK Komite Üyeleri, Türkiye’de ve dünyada tekstilin durumu, TYH Tekstil’in yatırım için neden Akhisar’ı seçtiği ve fabrikanın işleyişi hakkında İşletme Müdürü tarafından bilgilendirildi.

Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, Başkan Yardımcısı Rafet Soydemir, Üyeler Ersen Akatmacı, Nabi Başbay, Neriman Uzunoğlu, Evren Kaya, Mehmet Paşa, Samed Dilşeker, Mehmet Köfüncü, Çağlayan Erdoğdu, Fahri Dirikbil, Serkan Kalın, Umut Bunar, Yiğithan Kurt ve Özgür Kılavuz misafirperverliklerinden dolayı tüm kurum ve firma yöneticilerine teşekkür etti.

MANİSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:33

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