Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerine Yenimahalle ile devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları gezerek sıkıntı ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Çerçi’ye ziyaretlerde Belediye Meclis Üyeleri Hamza Durmuş, İhsan Akyel ve İsmet Akçay ile Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Aksoy eşlik etti. Vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Çerçi, Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir’i ziyaret etti. Daha güzel bir Yunusemre için belediye olarak mesai harcadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Çerçi, projelerini hayata geçirirken kentin ihtiyaçlarını, vatandaşların görüşlerini dikkate aldıklarını belirtti. Yunusemre Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ise Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

MANİSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:33

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