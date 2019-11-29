Bakanlıktan Manisa Büyükşehir Belediyesine çalışma ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakanlıktan Manisa Büyükşehir Belediyesine çalışma ziyareti

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Sulama Sistemleri ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Bakanlık yetkililerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya makamında ağırladı.

Bakanlıktan Manisa Büyükşehir Belediyesine çalışma ziyareti

Tarım ve Orman Bakanlığı Sulama Sistemleri ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Bakanlık yetkililerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya makamında ağırladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Sulama Sistemleri ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri Daire Başkanı Ziya Uzuner, Koordinatör İbrahim Güreşçi, Mühendis Aydın Sarıyıldız’ı makamında ağırladı. Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti ziyaret öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Ziraat Mühendisi Ali Osman Kaplan ve İsmail Kilimci yer aldı. Ziyarette heyet Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanması planlanan basınçlı sulama sistemi kurulması projesi ve bu projelere finansman sağlanması konularını ele aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geçen ay Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yapmış olduğu ziyarette gündeme gelen sulama projeleri ve projelere finansman sağlanması konularındaki çalışmalar yapılan toplantı ile de başlamış oldu. Toplantıda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tarımsal sulama hizmetlerine ilişkin verilen bilgilerin ardından 2020 yılı yatırım programında yapılması planlanan basınçlı sulama sistemlerine yönelik hazırlanan ve hazırlık çalışmaları devam eden sulama projelerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda sulama sistemlerine yapılacak yatırımların finansman ihtiyacının tespiti ve finansman sağlanması konularında ortak çalışma yapılmasına karar verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sulama Sistemleri ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri Daire Başkanı Ziya Uzuner ve beraberindeki heyet Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’yı ziyaretinin ardından birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette çalışma toplantısı ve çalışma süreci ile ilgili bilgiler aktarıldı.

MANİSA

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Manisalı genç girişimciler Akhisar'da buluştu
YEREL HABERLER Manisalı genç girişimciler Akhisar'da buluştu
Manisa’dan 32 ülkeye Sultaniye üzüm ihracatı Türkiye’nin son 3 yıldır yaş sebze meyvede ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler Firması sahibi Ali Uçak: “Başta Rusya olmak üzere, Balkan ülkeleri, Avrupa ve Uzakdoğu’daki 32 ülkeye ihracat yapıyoruz” “Türkiye tarım sektöründe bir yere geldiyse üreticimizin çalışkanlığı sayesinde gelmiştir” “Sanayici 100 milyon dolar ihracat yapıyorsa 130 milyon dolar ya da 70 milyon dolar ithalat yapıyor. Tarımda öyle değil. Tarımda 100 milyonluk ürün yetiştiriyorsa 100 milyonu da Türkiye’de kalıyor ve Türkiye bunu kendi yerli malıyla üretiyor”
YEREL HABERLER Manisa’dan 32 ülkeye Sultaniye üzüm ...
Manisa Sağlık-Sen’den şehit yakınları için bir ilk
YEREL HABERLER Manisa Sağlık-Sen’den şehit yakınları için bir ilk
Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu
YEREL HABERLER Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu
Turgutluspor'da hedef Karşıyaka
YEREL HABERLER Turgutluspor'da hedef Karşıyaka
(Özel) Uyarı çocuklar için geldi: 'Çekirdek yerken dikkat!' Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Pedodontist Selçuk Savaş: “Özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda daha süt dişlenme döneminde dişler arasında minik boşluklar bulunmaktadır" "Çocukların kabuklu kuru yemişleri kırmak için kullanmış oldukları kuvvet dişlerde abrozyona neden olmakla birlikte uç kısmında bir miktarda, diş kopmasına neden olabilmektedir”
YEREL HABERLER (Özel) Uyarı çocuklar için geldi: 'Çekirdek yerken ...
Başkan Kayda, Ankara’da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Ankara’da temaslarda bulundu
Sağlıklı doğum için, gebe okulunda eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Sağlıklı doğum için, gebe okulunda eğitim veriliyor
Kula’da pazar günü elektrikler kesik olacak
YEREL HABERLER Kula’da pazar günü elektrikler kesik olacak
Başkan Ergün'e sağlık sunumu
YEREL HABERLER Başkan Ergün'e sağlık sunumu
Yunusemreli minikler ağız sağlığının önemini öğrendi
YEREL HABERLER Yunusemreli minikler ağız sağlığının önemini öğrendi
‘Öğretmenlerin Gözünden Kareler' Fotoğraf Sergisi açıldı
YEREL HABERLER ‘Öğretmenlerin Gözünden Kareler' Fotoğraf Sergisi ...
Olcay Deniz’den Demirci ziyareti
YEREL HABERLER Olcay Deniz’den Demirci ziyareti
Akhisar zirve için sahada
YEREL HABERLER Akhisar zirve için sahada
Sultaniye üzümünde bu yılın son hasat dönemi başladı
YEREL HABERLER Sultaniye üzümünde bu yılın son hasat dönemi başladı
Jeopark Kula Belediyespor evinde Afyon ekibini ağırlayacak
YEREL HABERLER Jeopark Kula Belediyespor evinde Afyon ekibini ...
MAGİAD, İzmir’de iş dünyası ile buluştu
YEREL HABERLER MAGİAD, İzmir’de iş dünyası ile buluştu
AK Parti İl Başkanı Hızlı’dan Vali Deniz’e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Hızlı’dan Vali Deniz’e ziyaret
Forum Magnesia Manisalıları sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturdu
YEREL HABERLER Forum Magnesia Manisalıları sivil toplum ...
Üniversiteli gençlere Manisa Tarzan’ı anlatıldı
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlere Manisa Tarzan’ı anlatıldı
Ustalar kursiyerlerle buluşuyor
YEREL HABERLER Ustalar kursiyerlerle buluşuyor
Manisa, kurutmalık ve sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde ilk sırada
YEREL HABERLER Manisa, kurutmalık ve sofralık çekirdeksiz üzüm ...
Lider Ülküspor, ikinci devreye Tepeköy deplasmanı ile başlayacak
YEREL HABERLER Lider Ülküspor, ikinci devreye Tepeköy deplasmanı ile ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X