Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, karşı şeride geçip, yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü Fethi Dergi (49), yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Turgutlu-Manisa Çevreyolu'nda meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Fethi Dergi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kullandığı makarna yüklü 35 AT 2254 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyonet, karşı şeride geçip, yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine yan yattı. Kazada, sürücü Dergi, yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan Dergi, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dergi'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



MANİSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:33

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