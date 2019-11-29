Yaşlı adam yangında can verdi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Soma ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yırca Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmail Ö.'nün (85) evinde sobadan yangın çıktı. Çocukları tarafından bakıldığı öğrenilen yaşlı adam alevlerin ortasında kalırken, çevredeki vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesi sonrasında yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Talihsiz adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

MANİSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.