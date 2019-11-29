Turnuvanın şampiyonu Ruh Sağlığı oldu

Manisa’da Genç MemurSen Manisa İl Temsilciliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 22 kurumun katıldığı Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi şampiyon oldu.

Genç MemurSen Manisa İl Temsilciliği tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası tamamlandı. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada 22 kurum kıyasıya mücadele etti. Final müsabakası Manisa Şehir Hastanesi ile Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi arasında oynandı. Maç 21 Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi galibiyeti ile sonuçlandı. Turnuvanın üçüncüsü ise Tarım ve Orman Müdürlüğü oldu.

Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi. Törene Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, MemurSen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Toç BirSen Manisa Şube Başkanı Serdar Mersinli, Genç MemurSen Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka ve takımlar katıldı. Takımlara sırasıyla kupaları takdim edildi, turnuvanın centilmenlik ödülü ise Basınspor’a verildi.

MANİSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.