Salihli Belediyespor seyircisiz maçta kazanmak istiyor

Photoshop'un bu kadarına da pes!

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salihli Belediyespor, Aydın Yıldızspor maçındaki saha olayları nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Bigadiç Belediyespor karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 11.haftasında yarın Ramiz Turan Stadı’nda Bigadiç Belediyespor’u konuk edecek. Ertuğrul Kösterilioğlu, İbrahim Tokuç, Furkan Olcaş hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma saat 14.00’da başlarken, maç seyircisiz oynanacak. Seyircisiz maçta yeşilbeyazlı ekip rakibini yenerek, haftalar sonrası galibiyetle tanışmak istiyor. Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 9 puanla 10.sırada yer alırken, aynı puanda yer alan Bigadiç Belediyespor ise 11.sırada bulunuyor.

Grupta 11.hafta programı ise şöyle: Bergama Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor, Bornova Yeşilovaspor Sökespor, Aydın Yıldızspor Aliağa Futbol AŞ., Sandıklıspor Yunusemre Belediyespor, Gönen Belediyespor Bölmespor, Manisa Sanayispor Bolvadin Belediyespor, Salihli Belediyespor Bigadiç Belediyespor,

Grupta tüm maçlar yarın oynanırken, müsabakalar saat 14.00’da başlayacak.

MANİSA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.