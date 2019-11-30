Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye ve hayırsever Şerif Genç’in katkı ve destekleriyle Güneş Mahallesindeki Güneş Camii Kur’an Kursu inşaatı başladı.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Güneş Mahalle Muhtarı Bayram Ergin ve hayırsever Şerif Genç ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulundu. Salihli Belediyesi tarafından projelendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanarak inşaatın başladığını belirten Başkan Yardımcısı Karaca, “Hayırsever vatandaşımız Şerif Genç ile belediyemiz işbirliğinde yapılacak olan Kur’an Kursu, 175 metrekarelik toplam alan üzerinde 2 derslik, baybayan tuvaleti, morg ve gasilhane ile abdest alma şadırvanından oluşuyor. Kur’an Kursunun yapımına sağladığı katkılardan dolayı hayırsever Şerif Genç’e teşekkür ederim” dedi.

Güneş Mahalle Muhtarı Bayram Ergin de mahallesine kazandırılacak olan Kur’an Kursundan dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile hayırsever Şerif Genç’e teşekkür etti.

MANİSA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

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