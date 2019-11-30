Hırsızlar, kürekle kameranın yönünü değiştirdi

- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin yakalanmamak için kameraların yönünü kürekle değiştirdikleri görüldü.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde bir kahvehaneden bin 500 lira değerinde motosiklet ile bin lira değerinde iki cep telefonu ve 100 liraya yakın bozuk para çalındı. Aynı bölgede bulunan ev yemekleri satan bir iş yerine de giren hırsızlar, buraya zarar verdi. Yine başka bir iş yerinin de güvenlik kamerası tahrip edildi ve kapıları zorlandı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, hırsızları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızların iş yerlerine girmeden önce yüzlerinin görülmemesi için güvenlik kameralarının yönünü kürekle değiştirdikleri belirlendi. Görüntülerde, kapüşonlu şüphelinin kürekle iş yerinin kapısında bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeye çalıştığı görüldü. Aynı kişi diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise iş yerinin kepengini zorlarken görülüyor.



MANİSA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

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