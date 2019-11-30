Jeopark Kula Belediyespor evinde rahat kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda kendi evinde Afyon Belediye Yüntaş’ı ağırlayan Jeopark Kula Belediyespor, karşılaşmayı 31 kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 201920 sezonunun 8. haftasında evinde Afyon Belediye Yüntaş’ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk setinde teknik molaya 129 önde giren Jeopark Kula Belediyespor, setteki sayılarda hiç geriye düşmeden ilk seti 2523 aldı. İkinci sete de üstün başlayan Kula temsilcisi, teknik molaya 128 önde girdiği ikinci seti 2517 alarak durumu 20’a getirdi. Üçüncü setin teknik molasına 1211 önde giren Afyon Belediye Yüntaş, 2520 aldığı setle farkı bire indirdi, durum 21. Dördüncü sete oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Kula temsilcisi, 1210 önde girdiği son seti 2518 alarak maçı 31 kazandı.

Maçın ardından, Jeopark Kula Belediyespor’lu oyuncular, takım kaptanı Kaan Çiçek ve antrenör Fuat Dokgöz ile birlikte, salonu dolduran ve maç boyunca hiç susmayan Kulalı taraftarlara üçlü çektirdi.

Maçın ardından açıklama yapan Joepark Kula Belediyespor’un Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, ligin güçlü ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş’ı mağlup etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Ligdeki galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyerek güzel bir çıkış elde ettiklerini kaydeden başkan Yılmaz, ligin ilk devresinin bitimine üç hafta kala aldıkları galibiyetle Kula’yı en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiklerini vurguladı.

MANİSA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

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