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Yiğit Kerem’den Portekiz maçında 1 gol, 1 asist

İHA

Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Yiğit Kerem U16 Milli takımıyla çıktığı Portekiz maçında attığı bir gol ve bir asistle göz doldurdu.

Yiğit Kerem’den Portekiz maçında 1 gol, 1 asist

Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Yiğit Kerem U16 Milli takımıyla çıktığı Portekiz maçında attığı bir gol ve bir asistle göz doldurdu.
U16 Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası son maçında Portekiz'i 43 mağlup etti. Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Yiğit Kerem, 14. dakikada gol perdesini açarken, 1 golün de hazırlayıcısı olarak gelecek için umut verdi.

MANİSA

01 Aralık 2019 Pazar

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