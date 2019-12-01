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Mesleki yeterlilik belgesi almayan emlakçılık yapamayacak

İHA

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (MESO) ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği (MEMDER) Başkanı Bahattin Akyüz, emlakçılar için önemli olan taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 5 Haziran 2018'de yürürlüğe giren yönetmelik için tarih uzatılmazsa 5 Aralık 2019'un son gün olduğuna dikkat çeken Akyüz, Manisa'da 292 kişinin Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığını kaydetti, bu belgeyi almayanların emlakçılık yapamayacağını söyledi.

Mesleki yeterlilik belgesi almayan emlakçılık yapamayacak

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (MESO) ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği (MEMDER) Başkanı Bahattin Akyüz, emlakçılar için önemli olan taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 5 Haziran 2018’de yürürlüğe giren yönetmelik için tarih uzatılmazsa 5 Aralık 2019’un son gün olduğuna dikkat çeken Akyüz, Manisa’da 292 kişinin Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığını kaydetti, bu belgeyi almayanların emlakçılık yapamayacağını söyledi.
“Biz 5 Aralık 2019 son gün olarak çalışmalarımızı buna göre devam ettiriyoruz” diyen Akyüz, “Tabi burada emlakçılık yapabilirlik anlamında belirli şartlar getiriyor yönetmelik. 5 Haziran 2018’den önce oda kaydı, vergi kaydı olanların muafiyet hakları var. Esnaf odalarından, ticaret odalarından ve milli eğitime bağlı halk eğitimlerden alınan belgeler geçerli kılınıyor. Eğer bu yeterlilik belgeleri olmayanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) yani seviye 5 belgesi almak şartı var. Biz yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten bu tarafa bütün emlakçılarımızı sınavlardan geçiriyoruz. Halk edenler belgelerini alıyorlar. Bugüne kadar vermiş olduğumuz, önderlik yaptığımız MYK belgesini Manisa’da 292 kişiye verdik. Bundan öncede esnaf odalarının, ticaret odalarından, halk eğitim merkezlerinden 300 kişiye belge verdik. Tabi bu işi o zamanlar yapıp şimdi yapmayanlar da var. Tahmini olarak 200 civarında da böyle belge var. Biz Manisa olarak bu konuda başarılıyız. Çünkü Manisa’da yüzde 95’in üzerinde bir başarı oranımız var” dedi.
Üyelerin bu belgeleri almaları için seminerler, toplantılar düzenlediklerini aktaran Akyüz, “Bu belgeyi almaları noktasında uyarılarda bulunduk. Son tarih 5 Aralık ama eğer tarih uzatılırsa bunu emlakçı üyelerimizle paylaşırız. Bu belgeyi almayanlar sıkıntılı bir sürece girecekler. Bizim burada verdiğimiz belgeler, halk eğitimden verilen belgeler geçersiz kılınıyor. Burada yine MYK Seviye 5 belgesi alma zorunluluğu var. Kanun lise mezunu şartı getiriyor. İşyerini 30 metrekare ve üstü olma şartı getiriyor. Kanunun hükümlerine göre belediyeler gerekli ruhsatlandırmaları yapacak. Bağlı bulunduğumuz Gümrük ve Ticaret İl Müdürlükleri görevlerini yapacak. Bize düşen üyelerimizin mağdur olmamaları için onları bilgilendirmek. Onlara bu kanunu anlatmak. Bu çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Her hafta biz burada 23 gün sınav yapıyoruz. Mekan sahiplerinin yanında emlakçıların yanında çalışanlarda seviye 4, seviye 5 belgelerini almaları gerekiyor. Bunun da amacı ayakçı diye tabir ettiğimiz kişilerin ortalıkta dolaşmaması, kayıt altına alınmasıdır. Bu işte çalışacaksak kanuna, yönetmeliğe uymak zorundayız” diye konuştu.
Manisa’da kesin olmamakla birlikte 400450 civarında emlakçının bulunduğunu belirten Akyüz, “Tabi net bilgiyi biz bu çalışmayı yaptıktan sonra vereceğiz. Çünkü kayıtlı olmayan, yeni açan arkadaşlarımızda var. Bunlarda kayıt altına alındıktan sonra net sayı belli olacak. Manisa’da hiçbir emlak dükkanının yetki belgesi almadan çalışması mümkün değil. Oda kaydı olmadan zaten yetki belgesi alamıyorsun. Yeterlilik belgesi olmadan da emlakçılık yapamıyorsun, bu belgeyi alma şansın yok. Bir işyerine bir yetki belgesi veriliyor. Dolaysıyla burada birden fazla ortak olabilir, birden fazla çalışan olabilir. Bu yetki belgesi kişilere değil ama MYK belgesi ilkokul mezonu da olsan, üniversite mezunu da olsan bunu alabiliyorsun. Ama seviye 5 belgesini alan kişi bu işi yapabilir anlamına gelmiyor. Eğer bu işi yapacaksa lise mezunu olacak. Lise mezunu değilse bir emlak bürosunda çalışma izni veriyor. yetki belgesi olmadan bir emlakçı bürosu çalışamayacak” dedi.

MANİSA

01 Aralık 2019 Pazar

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