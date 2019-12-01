Amatör kulüpten okullara spor malzemesi desteği

Manisa 1. Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen 1965 Nurlupınarspor, örnek projelerine bir yenisini daha ekledi. Yeni yönetimiyle sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam eden Mavi Beyazlılar, semtte bulunan 6 mahallede yer alan okullara spor malzemesi desteğinde bulundu.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken 1965 Nurlupınarspor projelerine bir yenisini daha ekleyerek bölgelerinde bulunan 6 mahalledeki okullara spor malzemesi desteğinde bulundu.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup sporun güzellikleri ile buluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Gökhan Düzkaya, “Nurlupınar ile birlikte Kazım Karabekir, Akpınar, Turgut Özal, Ahmet Bedevi, Adnan Menderes mahallelerinde bulunan okullarımıza futbol, basketbol ve voleybol topu ve antrenman malzemeleri takdim ettik. Erken yaşlarda spor yapmanın fiziksel, bedensel ve ruhsal gelişime büyük katkısı var. Spor yapan çocuk, özgüvenli, paylaşımcı ve yardımsever oluyor ve aynı zamanda derslerinde de başarılı oluyor. Gençler bizim geleceğimiz. Onlara büyük önem ve değer veriyoruz. Sosyal kulüp olma yolunda imkanlarımız ölçüsünde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çocuklarımızı sporla bütünleştirip, ahlaklıçevik bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz” dedi.

MANİSA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:34

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