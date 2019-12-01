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Sessiz katil karbonmonoksite dikkat çektiler Kış aylarının başlamasıyla artan soba kullanımı ...

İHA

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ilgili olarak, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmaması ve sobalı odada yatılmaması gerektiğini söyledi. İlgün, karbonmonoksitin sessiz bir katil olduğunu vurguladı.

Sessiz katil karbonmonoksite dikkat çektiler Kış aylarının başlamasıyla artan soba kullanımı beraberinde büyük tehlikeleri getiriyor

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ilgili olarak, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmaması ve sobalı odada yatılmaması gerektiğini söyledi. İlgün, karbonmonoksitin sessiz bir katil olduğunu vurguladı.
Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyerlere, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ilgili eğitim verdi. İlgün, eğitim öncesi Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş’i de ziyaret ederek hazırlanan broşürlerden takdim etti.

Her yıl onlarca insan zehirleniyor
Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlere seminer veren İlgün zehirlenmelere karşı alınacak tedbirler ve zehirlenme anında yapılacak müdahalelerden bahsederek kursiyerleri bilgilendirdi. Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin, yanlış bilgiler, kullanım hataları ve ihmaller sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler olduğunu ve alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. İlgün, "Ülkemizde özellikle, güneybatı yönünden esen lodos rüzgarının estiği günlerde her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu araçlarla ilgili yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek vatandaşlarımızın özellikle, karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için evin içinde ve civarında alınması gereken birçok önlem bulunmaktadır” dedi.
Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden de bahseden Uzm. Dr. İlgün, , “Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmelidir. Düzenli olarak baca deliği ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde dışarı verildiğinden emin olunmalı. Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olunması, kömürlü sobalarda yakıtın üstten yanmasının sağlanması ve böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazın yanarak sobayı terk etmesini sağlanmalı. Soba aşırı doldurulmamalı, yanan sobaya üstten kesinlikle yakıt takviyesi yapılmamalı, yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmamalı, lodoslu havalarda sobalı odada kesinlikle yatılmamalı, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalıdır. Ayrıca bacaların, çatıların en üst seviyesinin 5080 santimetre üzerinde olması gerekir. Eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Sanki yangın varmış gibi hareket edilmesi gerekir ve giderken açabileceğiniz pencere ya da kapı varsa açılması gerekir. Öncelikle 112 acil servisi arayın ve derhal hastaneye gidin ve ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki soba değil, ihmal öldürür” diye konuştu.

MANİSA

01 Aralık 2019 Pazar

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