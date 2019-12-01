EGEİD üyeleri ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyeleri açtıkları işyerleri sayesinde ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmaya devam ediyor. EGEİD üyesi Erdinç Virzilli, İzmir’de su ürünleriyle yapmış olduğu ihracattan sonra Manisa’da Beyazfil yanında Halder Su ürünleri bünyesinde Balık Pilaki isimli işyerini açtı.

Halder Su ürünleri şirketinin 2 yıl önce açıldığını kaydeden şirket sahibi Erdinç Virzilli, “Merkezi İzmir Buca’da, Kaynaklarda soğuk hava depomuz var. Restoranlara hizmet veren bir firmaydık. Ayrıca balık halindeki toptancılara, esnafların tedarikini sağlıyorduk aynı şekilde. Bir anlamda da ihracatımızı yapıyoruz Avrupa ülkesine. Halder Su Ürünlerinin İzmir’den sonra 2. şubesi burası oldu. Doğma büyüme Manisalıyız. Artık kendi memleketimizde kendi insanımıza en taze ürünleri en güzel fiyatlarla sunmak için aile ortamı olan güzel, nezih bir yer yapmaya çalıştık. Bizim ilk hedefimiz burada insanlara en tazesini en uygun fiyatlarla sunmaktır. 2,5 yaşında bir kız çocuğum var. Çocuklar için üst katımızda oyun alanı yaptık. İnsanlarımız gelsin burada yesin, çocuklarımız dilediği kadar oynasın. Eğlenebilirler, gönül rahatlığıyla balıklarını yiyebilirler. Manisa halkından çok olumlu tepkiler aldık. Balıklarımız İzmir balık halinden, Karadeniz’den hamsi, Marmara’dan çinekop, lüfer balıklarımız geliyor. Onun haricinde ihracata gönderdiğimiz ürünleri burada satışa sunuyoruz. Vatandaşlarımız buradan çiğ balıkta alabilir” dedi.

EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ise, “Ege İhracatçılar Derneği üyelerimizden Erdinç Virzilli’nin yeni iş yerinin hayırlı olmasını dilerim. İzmir’de su ürünleriyle yapmış olduğu ihracattan sonra Manisamıza da yatırım yapıp yerel ekonomimize ve istihdamına da destek vermesinden dolayı şükranlarımızı sunarız. İhracat yaparak şirketlerini daim ettiren üyelerimizin yurtiçi yatırımları ve yerel yatırımları da devam edecek” diye konuştu.

Açılışa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu katıldı.

MANİSA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.