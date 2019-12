TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Kızılcabölükspor: 6

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Manisaspor, ligin 15. haftasında evinde Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor’u konuk etti. Manisaspor kendi evindeki karşılaşmadan 62 mağlup ayrıldı.



Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Ferhat Dalgıç xx, Emrah Uluçay xx

Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni x, Berk Cambaz x, Muammer Umut Kezgin xx, Mehmet Can Kocabaş xx, Atakan Cidam x, İlkay Gül x, Mert Uygun x, Barış Güner x, Ömer Zeren x, Fatih Uludağ x, Vahap Aydemir x

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya xx, Selçuk Çalışır xx, Mustafa Ethem Erboğa xxx, Ali Helvacı xxx, Melih Vardar xxx, İlyas Ural xx, Hasan Can Yalçıntekin xx, Alper Hamdi Bayraktar xx, Mehmet Eray Karadağ xx, Taygun Vurgun xx, Abdullah Altıntaş xxx

Goller: Dk.57 Umut Kezgin, Dk.69 Mehmet Can Kocabaş (Manisaspor), Dk.2734 Ethem Erboğa, Dk.4583 Melih Vardar, Dk.77 Ali Helvacı, Dk.78 Abdullah Altıntaş (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: Barış Güner, Bilal Budak (Manisaspor), Ethem Boğa, İlyas Ural, Selçuk Çalışır, Serkan Özen (Kızılcabölükspor)

