Manisaspor - Kızılcabölükspor: 2-6

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın (xx), Ferhat Dalgıç (xx), Emrah Uluçay (xx)

MANİSASPOR: Kubilay (x) Berk (xx), Umut (xx), Mehmet Can (xx), Atakan (x) (Dk.80 Yusuf), İlkay (xx), Mert (x) (Dk.36 Gökhan xx), Barış (x), Ömer (x) (Dk.46 Bilal x), Fatih (x), Vahap (x)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx), Selçuk (x) (Dk.64 Serkan xx), Mustafa (xxx) (Dk.77 Ertuğrul x), Ali (xxx), Melih (xxx), İlyas (xx), Hasan Can (x) (Dk.65 Ümit xx), Alper (xx), Mehmet (xx), Taygun (xx), Abdullah (xxx)

GOLLER: Dk.27 ve Dk. 34 Mustafa, Dk.45 ve 83 Melih, Dk.77 Ali, Dk.78 Abdullah (Kızılcabölükspor), Dk.57 Umut, Dk.69 Mehmet Can (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Barış, Bilal (Manisaspor), Mustafa, İlyas, Selçuk, Serkan (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor evinde Kızılcabölükspor'a 6-2 mağlup olarak 15'inci haftada da galibiyetle tanışamadı. İlk yarısı 3-0 Kızılcabölükspor üstünlüğüyle biten müsabakada ikinci yarıda Manisaspor skoru 3-2'ye getirdi, ancak konuk takım daha sonra bulduğu gollerle farka koştu.

Ev sahibi ekip eksi 3 puanda kalırken, konuk takım 17 puana ulaşarak düşme hattından kurtuldu. Kızılcabölükspor'un gollerini Mustafa (2), Melih (2), Ali ve Abdullah attı. Manisaspor'un sayıları ise Umut ve Mehmet Can'dan geldi.



MANİSA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.