Şehzadelerin sporcuları Türkiye’yi temsil edecek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Avrupa Şampiyonası'na Türk Milli Takımı olarak katılacak Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 11 sporcusu ile bir araya gelerek, genç sporculara başarılar diledi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 11 sporcusu, 1015 Aralık 2019' da Antalya'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı olarak mücadele edecek. Milli Takım kafilesinde ayrıca bir antrenör ve bir de hakem yer alacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Avrupa Şampiyonası'na Türk Milli Takımı olarak katılacak Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularıyla, Milli Takım Heyetinin yemek sponsoru Kumrucu Seyfo Sanayi Şubesi’nde bir araya geldi. Milli Takım kafilesindeki sporcu ve antrenörlere şampiyonada başarılar dileyen Başkan Çelik, genç sporculara moral ve motivasyon olması için kendilerini yemekte ağırlayan Kumrucu Seyfo Sanayi Şubesi yetkililerine de teşekkür etti. Başkan Çelik “Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 11 sporcusu Milli Takım formasıyla Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda bizleri en iyi şekilde temsil etmek için ter dökecek. Genç kardeşlerimiz Milli Takım forması giyerek bizleri zaten gururlandırmış ve sevindirmiştir. İnanıyorum ki şampiyonada da en güzel sonuçları alarak ülkemizi de gururlandıracak ve sevindireceklerdir. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

MANİSA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.