5. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı Manisalılarla buluşacak

Yunusemre Belediyesinin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl 5.sini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. 1118 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin bu yılki teması “Gel gör beni aşk neyledi” olacak.

Bu yıl 1118 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi bu yıl da dopdolu bir program hazırladı. Programın bu yıl ki teması “Gel gör beni aşk neyledi” olurken; etkinlikler 8 gün sürecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Uluslararası Misafir Öğrencilerin Tanıtım standının açılışı ile başlayacak etkinliklerde aynı gün Türk İslam Sanatları Sergisi’nin açılışı da gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Türkiye’nin tanınmış tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonunda “Yunus Emre ve Anadolu’da Tasavvuf”u anlatacak. Program kapsamında Ünlü Bestekar Selim Öztaş’ın koro şefliğini yaptığı Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ünlü düşünürün gazellerinden oluşan eserleri seslendirecek. Etkinliklerin finali ise 18 Aralık Çarşamba günü Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonunda saat 20.00’de 746. Vuslat Yıldönümü Hz. Mevlana’yı Anma Programı (Şebi Aruz) ile olacak.

Bu yıl da güzel bir program hazırladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinliklere Manisalıları davet etti. Başkan Çerçi bu yıl ki etkinliklerin büyük bir kısmını yapımını tamamladıkları Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonunda gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Yunus Emre’yi anmak, anlamak, felsefesini, öğretilerini dünyaya duyurmak, sevdirmek ve tanıtmak amacıyla Yunus Emre’nin ismini taşıyan bir belediye olarak bu yıl organizasyonumuzun 5.sini gerçekleştiriyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak, onun mesajlarının günümüze taşınması ve anlaşılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Etkinliklerimizin büyük bir bölümünü yapımını tamamladığımız Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda yapacağız. Vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz bu güzel etkinliklere davet ediyoruz” dedi.

MANİSA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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