5. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı Manisalılarla buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

5. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı Manisalılarla buluşacak

İHA

Yunusemre Belediyesinin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl 5.sini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. 1118 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin bu yılki teması "Gel gör beni aşk neyledi" olacak.

5. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı Manisalılarla buluşacak

Yunusemre Belediyesinin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl 5.sini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. 1118 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin bu yılki teması “Gel gör beni aşk neyledi” olacak.
Bu yıl 1118 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi bu yıl da dopdolu bir program hazırladı. Programın bu yıl ki teması “Gel gör beni aşk neyledi” olurken; etkinlikler 8 gün sürecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Uluslararası Misafir Öğrencilerin Tanıtım standının açılışı ile başlayacak etkinliklerde aynı gün Türk İslam Sanatları Sergisi’nin açılışı da gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Türkiye’nin tanınmış tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonunda “Yunus Emre ve Anadolu’da Tasavvuf”u anlatacak. Program kapsamında Ünlü Bestekar Selim Öztaş’ın koro şefliğini yaptığı Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ünlü düşünürün gazellerinden oluşan eserleri seslendirecek. Etkinliklerin finali ise 18 Aralık Çarşamba günü Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonunda saat 20.00’de 746. Vuslat Yıldönümü Hz. Mevlana’yı Anma Programı (Şebi Aruz) ile olacak.
Bu yıl da güzel bir program hazırladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinliklere Manisalıları davet etti. Başkan Çerçi bu yıl ki etkinliklerin büyük bir kısmını yapımını tamamladıkları Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonunda gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Yunus Emre’yi anmak, anlamak, felsefesini, öğretilerini dünyaya duyurmak, sevdirmek ve tanıtmak amacıyla Yunus Emre’nin ismini taşıyan bir belediye olarak bu yıl organizasyonumuzun 5.sini gerçekleştiriyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak, onun mesajlarının günümüze taşınması ve anlaşılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Etkinliklerimizin büyük bir bölümünü yapımını tamamladığımız Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda yapacağız. Vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz bu güzel etkinliklere davet ediyoruz” dedi.

MANİSA

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su borusundan çıkan 6 metrelik ağaç kökü şaşırttı
YEREL HABERLER Su borusundan çıkan 6 metrelik ağaç kökü şaşırttı
Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi
YEREL HABERLER Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi
Başkan Çerçi'den Hızlı'ya tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Çerçi'den Hızlı'ya tebrik ziyareti
Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Bu ay boşanma davası görülecek kadın gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Bu ...
Başkan Öner: "Öğretmenlik mesleği, mesleki standartlara kavuşturulmalıdır"
YEREL HABERLER Başkan Öner: "Öğretmenlik mesleği, mesleki ...
Salihli’de bisikletçiler dernek kurdu
YEREL HABERLER Salihli’de bisikletçiler dernek kurdu
Özkasap, Berlin'de TATSO Genel Kuruluna katıldı
YEREL HABERLER Özkasap, Berlin'de TATSO Genel Kuruluna katıldı
Bakıcısı tarafından evinin önünde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bakıcısı tarafından evinin önünde ölü bulundu
Akhisarspor kaçamadı
YEREL HABERLER Akhisarspor kaçamadı
Manisa FK'da müthiş seri bitti
YEREL HABERLER Manisa FK'da müthiş seri bitti
Pazarcıların tartışması cinayetle bitti
YEREL HABERLER Pazarcıların tartışması cinayetle bitti
Demirci'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Demirci'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
Şehzadelerin sporcuları Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Şehzadelerin sporcuları Türkiye’yi temsil edecek
Selendi’nin altın kızları Slovenya’dan madalyalarla dönüyor
YEREL HABERLER Selendi’nin altın kızları Slovenya’dan madalyalarla ...
Kapalı havalar kilo alınmasına neden oluyor Uzmanından kış aylarında D vitamini takviyesi önerisi Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Çelebi: “Mutlaka dahiliye ve beslenme uzmanından D vitamini takviyesi temin edebiliriz”
YEREL HABERLER Kapalı havalar kilo alınmasına neden ...
Manisa’da cinayet: 1 ölü Husumetlisi olduğu kişiyi ensesinden vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Manisa’da cinayet: 1 ölü Husumetlisi olduğu kişiyi ...
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır ...
Salihli’nin sultanları Biga’da kazandı
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları Biga’da kazandı
Salihli Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı
Manisaspor - Kızılcabölükspor: 2-6
YEREL HABERLER Manisaspor - Kızılcabölükspor: 2-6
TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Kızılcabölükspor: 6
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Kızılcabölükspor: 6
Manisa’da zeytin ağacı katliamı 500’den fazla zeytin ağacının tahrip edildiğini gören vatandaş, durumu jandarmaya bildirdi
YEREL HABERLER Manisa’da zeytin ağacı katliamı 500’den fazla zeytin ...
Kadın muhtarın projesi örnek oldu Akhisar’ın Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak tarafından başlatılan ‘Hayata umut’ projesi Manisa’da yayılmaya başladı
YEREL HABERLER Kadın muhtarın projesi örnek oldu Akhisar’ın Ulucami ...
Kadınlar futbol maçında davetsiz misafir TFF Kadınlar 3. Lig karşılaşmasında sahaya giren bir sokak köpeği renkli görüntülere sahne oldu Herkesin sahadan çıkarmak için seferber olduğu köpek, 10 dakika boyunca topla oynadı
YEREL HABERLER Kadınlar futbol maçında davetsiz misafir TFF Kadınlar ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X