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Manisa FK’dan hakemlere sert eleştiri Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: "Masa başında oyunlara karşı ...

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün deplasmanda karşılaştıkları Kırklarelispor maçı sonrası hakemlere yönelik eleştiri yapan Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, "Ankara bölgesi hakemi olan, adıyla bağdaşmayan bir yönetim tarzına sahip orta hakem Demokrat Özgür Güneş, maçın ilk yarısında gözü önünde cereyan eden iki penaltıyı resmen görmezden gelmiş keyfiyetle düdüğünü çalmamıştır" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün deplasmanda karşılaştıkları Kırklarelispor maçı sonrası hakemlere yönelik eleştiri yapan Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, “Ankara bölgesi hakemi olan, adıyla bağdaşmayan bir yönetim tarzına sahip orta hakem Demokrat Özgür Güneş, maçın ilk yarısında gözü önünde cereyan eden iki penaltıyı resmen görmezden gelmiş keyfiyetle düdüğünü çalmamıştır” dedi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa FK'nın Başkanı Mevlüt Aktan, GMG Kırklarelispor maçı sonrasında basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada hakemlere yönelik sert eleştiriler yapan Aktan, “Sezon başından beri Manisa Futbol Kulübü olarak şahsımın ve yönetimimin ağzından müsabaka hakemleriyle alakalı tek bir açıklama yapılmamıştır. Ancak son haftalarda üst üste yaşadığımız bazı hadiseler, futbola farklı ellerin yine müdahale etmeye başladığını gözler önüne sermektedir. Son olarak önceki gün Kırklareli deplasmanında yaşanan hakem faciası bardağı taşıran son damla olmuştur. Ankara bölgesi hakemi olan, adıyla bağdaşmayan bir yönetim tarzına sahip orta hakem Demokrat Özgür Güneş, maçın ilk yarısında gözü önünde cereyan eden iki penaltıyı resmen görmezden gelmiş keyfiyetle düdüğünü çalmamıştır. Özellikle ilk pozisyonda oyuncumuz Serdar Deliktaş’ın ceza sahasında kaleye iki metre kala düşürülmesi suretiyle gelişen pozisyon, tüm hakem kadrosunun gözü önünde cereyan etmiştir. Yine devam eden dakikalarda da aynı oyuncumuz ceza sahası içinde sırtından itilerek düşürülmek suretiyle gol yolundaki atağı engellenmiş fakat yine aynı hakem heyeti tarafından müsabaka devam ettirilmiştir” dedi.

"Saha dışında, masa başında oyunlara karşı gözümüz açık"
Saha dışında bir takım oyunların oynandığını ileri süren Aktan, “Maçın uzatma dakikalarında ise yine bir diğer forvet oyuncumuz Sinan Kurumuş ceza sahası içerisinde düşürülmüş, pozisyon net olmasına rağmen hakem devam kararı vermiştir. Bir maçta verilmeyen üç penaltı, sahada ve tribünde de sinirlerin gerilmesini beraberinde getirmiştir. En yakın rakibimizin ofsayt olmasına rağmen verilen golleri, devam ettirilen atakları, görmezden gelinen faulleri göz önüne alındığında, oynanan oyunun saha dışında da devam ettiği düşüncesini akıllara getirmiştir. Biz Manisa Futbol Kulübü olarak böyle bir olasılığı aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Saha dışında, masa başında oyunlara karşı gözümüzün açık olduğunu, herkesi ve her şeyi takip ettiğimizin bilinmesini isteriz. Biz saha içindeki futbolumuz ile konuşulmak istiyoruz. Ancak şunun da bilinmesini isteriz ki geçen yıl olduğu gibi bu yıl emeğimizle oynatmayız. Bu vesile ile Merkez Hakem Kurulu Yönetimini daha duyarlı olmaya ve futbolcuların sahadaki alın terine saygı göstermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MANİSA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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