Kurslarla hayatı yeniden sevdiler Engelleri sanatla aştılar Alaşehir’de ‘Engellerimi Sanatla Aşıyorum’ projesi

– Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Engellerimi Sanatla Aşıyorum” projesi kapsamında 3 farklı kursta 30 engelli birey yeteneklerini gösterme fırsatı buldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Engellerimi Sanatla Aşıyorum” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında el sanatları, ahşap boyama kapı, duvar süsleri ve geri dönüşüm malzemelerini değerlendirme çalışmaları gibi alanlarda 30 engelli birey yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Engelli bireylerin yeteneklerinin geliştirilerek topluma kazandırılması amacıyla çıkılan projeyle meslek sahibi olmaları da hedefleniyor.

Engelli bireylerin psikomotor becerilerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyleyen Kurs Öğretmeni Mihriban Bat, "Burada genellikle boyama yapıyoruz psikomotor becerilerine yönelik boyama yapıyoruz, geri dönüşüm yaptırıyoruz, duvar boyaması yaptırıyoruz. Duvar boyaması oldukça ilgi çekti, çocukların da hoşuna gitti. Bu projemizin adı ‘Sokak hayvanlarını aç bırakmayalım, susuz kalmasınlar’ oldu. Çocuklarımla beraber duyarlı bir projeye imza attık. Her gün sokak hayvanlarına, kuşlara mama koyuyoruz. Beş litrelik plastik şişelerimizi geri dönüşüm projesi kapsamında mama ve su kabı yaptık, kuşlara da yemlik yaptık” diye konuştu.

Eğitimler hakkında bilgi veren Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, “Engelli vatandaşlarımız eğitim gördükleri birimlerde el sanatları, ahşap boyama, kapı, duvar boyama, değişik süsler ve geri dönüşüm malzemeleriyle sanatsal eserler üretiyorlar. Halk Eğitimin en önemli amaçlarından birisi, insanların kısa yoldan meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. Engelli vatandaşlarımız için de 3 mahallede açtığımız kurslarla el becerileri, zeka gelişimleri, kas gelişimleri, konuşma becerileri gibi davranışları kazandırabilmek, geliştirmek için çalışmalar yapılıyor. Kurslarda eski plastik su şişelerini geri dönüşüm kapsamında sokak hayvanlarına yemlik, suluk, kuşlara yuva yaparak hem hayvan sevgisini hem de artık maddeleri değerlendirmeyi öğreniyorlar. Halı tezgahı yaparak, halı dokumayı öğreniyorlar. En önemlisi de sosyal etkinliklere katılarak, sosyal çevre genişliyor, yeni yeni arkadaş grupları oluşabiliyor” dedi.

Çocuğunun kurslarla yeniden hayata bağlandığını söyleyen öğrenci velisi Feride Koç, "Çocuğum buraya geleli çok memnunuz, çok yardımları oldu hocalarımızın, çok faydası var, çok destek yaptılar" ifadelerini kullandı.

MANİSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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