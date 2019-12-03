Yunusemreli kadınlar grafik tasarım öğrenecek

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile adından söz ettiren Yunusemre Belediyesi bünyesindeki hanım lokallerinde Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Kursu ile grafiker yetiştirecek.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde açtığı hanım lokallerinde verdiği eğitimlere bir yenisini daha ekliyor. Hanım lokallerinde Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Kursu verilecek. Yunusemre Kent Konseyi, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen kurs sayesinde kadınlar grafik tasarımın inceliklerini deneyimli gazetecilerden öğrenecek. Yunusemre Kent Konseyi’nde düzenlenen Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım kursunu ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye olarak vatandaşın hayatına dokunmayı önemsediklerini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hanım lokallerimiz pek çok böyle hayırlı işe aracılık ediyor. Hemen hemen bütün lokallerimizde bilgisayar sınıflarımız var. Hanımlarımız ilgi duydukları alanlarda eğitim alabiliyor. Altyapısını biz hazırlıyoruz, öğretmenleri de Yunusemre Halk Eğitim Merkezimiz gönderiyor. 13 lokalimiz ve pek çok kreşimizin yanı sıra 2 gençlik eğitim merkezimiz ile binlerce vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz” dedi.

Kurslar hakkında bilgi veren Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, pazartesi, çarşamba ve cuma günü düzenlenen kurslarda 40 kursiyerin katıldığını belirterek, "40 kursiyerimiz bulunuyor. Yenimahalle Hanımlar Lokali’nde aralık ayı içerisinde kurs düzenleyeceğiz. Talep olması durumunda diğer lokallerde de kurs açabileceğiz. Şu anda Yunusemre Kent Konseyi’nde kurs düzenliyoruz. 4 Kasım’da başladık ve 20 gün içerisinde programın temelini öğrettik. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hem sabah hem de akşam kurslarımızı gerçekleştiriyoruz. Aralık ayı içerisinde düzenlenecek kurslarımızda ise hem kadınları meslek sahibi yapacağız hem de şu an basın sektörünün içinde olduğu olumsuz durumdan ötürü işsiz kalan gazeteci arkadaşlarımıza istihdam sağlamış olacağız. Bize böylesi önemli bir projede destek sunan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MANİSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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