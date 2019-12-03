Turgutluspor'da yüzler gülüyor

- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 maçlık yenilgi serisinin ardından geçen haftaki Kozan galibiyetiyle moral bulan Turgutluspor, dün de deplasmanda Karşıyaka'yı son dakika golüyle 2-1 yenerek taraftarının yüzünü güldürdü. Puanını 26'ya yükselten kırmızı-siyahlılar, averajla 3'üncü sıraya tırmandı. Futbolcular da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla bütünleşerek galibiyet sevincini paylaştı.

Teknik direktör Cüneyt Biçer, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakikada da olsa kazandık. Çok sayıda pozisyonumuz vardı, maçın seyri çok farklı olabilirdi. Yediğimiz gol dışında, hemen hemen pozisyon vermediğimiz bir maç oldu. Bu bizim için sevindirici. Lig devam ediyor. Önemli olan sezonu en iyi yerde bitirmek. Doğru işler yaptığımıza inanıyoruz. Doğru şeyler yapıldığı sürece başarının geleceğine inanıyorum. İnşallah bunların devamı gelecek" dedi.



MANİSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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