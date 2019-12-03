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Maden şehidinin çocukları babalarını masallarda yaşıyor

DHA

MANİSA'nın Soma ilçesindeki kömür ocağı faciasında yaşamını yitiren 301 madenciden biri olan Uğur Çolak'ın (26) geride bıraktığı çocuklarından İsmail Ayaz Çolak'ın (7), kardeşi Ulaş Çolak'a (5) babasının içinde yer aldığı masallar anlatması, duyanların yüreklerini dağlıyor.

MANİSA'nın Soma ilçesindeki kömür ocağı faciasında yaşamını yitiren 301 madenciden biri olan Uğur Çolak'ın (26) geride bıraktığı çocuklarından İsmail Ayaz Çolak'ın (7), kardeşi Ulaş Çolak'a (5) babasının içinde yer aldığı masallar anlatması, duyanların yüreklerini dağlıyor.
Soma'da 13 Mayıs 2014 yılında meydana kömür ocağı faciasında, galerilerin bulunduğu bölümde çalışan Uğur Çolak da yaşamını yitirdi. Çolak, geride gözü yaşlı bir eş ve o dönemde biri 2 yaşında, diğeri 4 aylık iki çocuk bıraktı. Gülsüm Çolak (55) ve gelini Duygu Çolak, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de maden şehidinin fotoğraflarına bakarak acılarını yaşarken, oğulları İsmail Ayaz Çolak ile Ulaş Çolak ise babalarını masallarda yaşıyor.
Torunu İsmail Ayaz'ın geceleri uyumadan önce kardeşi Ulaş Çolak'a kendi uydurduğu masallarla babasını anlattığını belirten Gülsüm Çolak, "Babasız büyümek onlar için çok zor oldu. Torunlarımın ikisi de aniden soru sorulduğunda kaldıramıyorlar. Torunum İsmail Ayaz, kardeşine, 'Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde 4 kişilik bir aile varmış. Bu ailenin babası Uğur Çolak, annesi Duygu Çolak, iki de çocukları varmış. Biri'nin adı Ayaz, diğeri Ulaş. Ayaz büyük ağabey, çok oturaklı, metanetli. Babaları cennet olmuş. Bir de güçlü anneleri var, bakıyor onlara. Baba Uğur Çolak da gökyüzünden çocuklarına bakıyor. Ayaz ve Ulaş çok iyi yerlerde olacak. Babaları da yukarıdan yıldız olup onlara gülecek' diye, kendi masalını anlatıyor. Onları öyle görünce yüreğimiz yanıyor. Yanında ağlayamıyoruz, babalarını anlatamıyoruz. Hasretlerini bu şekilde gideriyorlar. Hiç hatırlamadıkları babalarını, fotoğraflarda görüyorlar" dedi.
Diğer madenci çocuklarının da benzer durumda olduklarını belirten babaanne Çolak, "Soma'da çok büyük bir dram var" diye konuştu.

MANİSA

03 Aralık 2019 Salı

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