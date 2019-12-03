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Salihli’de doğalgaz mutluluğu Bu yıl 18 bin konuta doğalgaz verilecek

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2016 yılında başlayan doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, çünkü doğalgaz Salihli'mize geldi" dedi. Doğalgazın yapılacak kontrollerin ardından Pazartesi gününden itibaren evlere verilmeye başlanacağı bildirildi.

Salihli’de doğalgaz mutluluğu Bu yıl 18 bin konuta doğalgaz verilecek

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2016 yılında başlayan doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, çünkü doğalgaz Salihli’mize geldi” dedi. Doğalgazın yapılacak kontrollerin ardından Pazartesi gününden itibaren evlere verilmeye başlanacağı bildirildi.
AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran ve Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile birlikte BOTAŞ tarafından doğalgaz verilen bölge istasyonunda incelemelerde bulunan Başkan Kayda, bu yıl 18 bin konuta 2020 yılında ise tüm Salihli’ye doğalgaz verileceğini söyledi. Bölge istasyonunda Başkan Kayda’ya bilgiler veren AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, 2016 yılında başlayan doğalgaz hat döşeme çalışmalarının bittiğini ve ilçeye gaz verilmeye başladıklarını söyledi. Salihli’de şu an yaklaşık 18 bin konuta gaz verebilecek durumda olduklarını ifade eden Başaran, “2016 yılında Salihli’de başlattığımız çalışmalar kapsamında AKSA Doğalgaz olarak, 100 kilometrelik polietilen hat, 7 kilometrelik şehir şebeke çelik hattı, 3 tane bölge istasyonu ile basınç düşürme istasyonumuz sayesinde 18 bin konuta gaz verebilecek durumdayız. Doğalgaz sürecinin başından sonuna kadar bizleri her anlamda destekleyen Sayın Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum. Doğalgazın Salihli’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Verilen tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Başkan Kayda, artık Salihli’nin de temiz enerjiye kavuştuğunu söyledi. Doğalgazın hem Salihli hem de OSB için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Kayda, “Salihli’de 18 bin konutun önüne doğalgaz kutusu konuldu. Bu 18 bin konut bugün itibariyle başvuru yaparsa hemen doğalgaz verilecek. Biz, Salihli’mizin geleceğine yatırım yaptık. Salihli, artık temiz enerjiye kavuştu. 10 bin konut jeotermal ile 18 bin konutta doğalgaz ile ısınacak. Önümüzdeki yıl tüm Salihli doğalgaz kullanacak. Bugün tarihe not düştük çünkü verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getirdik. Doğalgaz ile birlikte Salihli’mizde işsizlik sona erecek. Doğalgazın Salihli'mize gelmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, bakanlarımıza ve Manisa milletvekillerimize tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Salihli’mize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

MANİSA

03 Aralık 2019 Salı

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