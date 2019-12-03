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Manisa’da engelli bireyler hünerleriyle beğeni topladı

İHA

Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürlüğü tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda hünerlerini sergileyen engelli bireyler büyük beğeni topladı.

Manisa’da engelli bireyler hünerleriyle beğeni topladı

Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürlüğü tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda hünerlerini sergileyen engelli bireyler büyük beğeni topladı.
Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürlüğü tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Törene eşi Olcay Deniz İle gelen Manisa Valisi Ahmet Deniz, kapıda okulun engelli öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürü Murat Ceylan, “Her koşulda, her yerde, her an eğitim parolasıyla hareket ederek okulumuza kayıt olan çocuklarımız ile yine okulumuzun kapısından içeriye giren misafirlerimizi bütünleştirerek eğitimi bir parçası haline getirerek çocuklarımızın yapabilirliklerini arttırmaya çalışıyoruz. Amacımız engelli bireylere fırsat ve imkan sağlandığında neler yapabildiğini, neleri başarabildiğini öncelikle kendimize daha sonrasında içinde yaşadığımız topluma göstermektir” dedi.
Programda konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, engelli bireyleri anlamak için empati yapılması gerektiğini belirterek, “Sevginin olduğu yerde, sorun olmaz, sıkıntı olmaz, engel hiç olmaz. Asıl engel varsa bizim kalplerimizde ve aklımızda. Bunu bir defa iyi düşünmek lazım. Empati yapmamız gerekiyor. Empati yapmadan bizim bir yere gitmemiz mümkün değil. Çünkü bu çocuklar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Dünyada yüzde 10, bizde yüzde 12 civarında engelli bireylerimiz var. Aileleriyle beraber düşündüğümüz zaman Türkiye açısından 30 milyon insanımız etkileniyor. Elimizden geldiği kadar da onlara hayatı sevdirmeyi, onlara hayatı kolaylaştırmayı hem kendilerine hem ailelerine bizim görevimiz. Toplumsal olarak bu işe sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.
Kaldırım işgali yapan esnaflara uyarıda bulunan Vali Deniz, “Hala esnaflarımız kaldırımları işgal ediyor. Oradaki vatandaşlarımızın geçmesini sıkıntıya sokuyor. Arkadaşlarımıza ceza yazmaktan çekinmemelerini söyledim. Biz gerekli uyarılarımızı ikazlarımızı yapıyoruz. Uyarılardan ikazlardan anlaşılmıyorsa da biz vatandaşlarımızın, özel bireylerimizin haklarını korumak zorundayız. Gerekirse de ceza yazacağız başka çaremiz de yok” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların arından okulun özel öğrencileri tarafından tekvando gösterisi sergilendi. Öğrenciler gösterdikleri performansla profesyonel sporcuları aratmadı. Öte yandan özel öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunu gösterisi sonunda açılan Türk bayrağı izleyenlerce uzun süre alkışlandı.
Tören öğrencilerin sergilediği performansın ardından sona erdi. Törenin sonunda okulun yenileştirilmesinde katkı sağlayan hayırseverlere Vali Deniz tarafından plaket verildi.

MANİSA

03 Aralık 2019 Salı

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