Salihli'de kaçak kazıya suçüstü

Hem sağanak hem kar!

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, geçen pazar günü, Pazarköy Mahallesi'ndeki 1'inci derece arkeolojik SİT alanında bulunan Bintepeler mevkisinde kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Hemen harekete geçerek, bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan İ.T. (35), O.T. (37), R.P. (49) ve Y.F.'yi(43) suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan kazı malzemeleri ile ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.



MANİSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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