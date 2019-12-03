Akhisarspor dış sahada kazanamıyor

Hem sağanak hem kar!

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- TFF 1. Lig'de deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'la 2-2 berabere kalarak 3. sıradan 5. basamağa düşen Akhisarspor'un dış sahada kazanamama serisi 4 haftaya çıktı. Yeşil-siyahlı takım deplasmanda oynadığı son 4 maçta Giresunspor ve Osmanlıspor'a yenilip, Erzurumspor ve Ümraniyespor'la berabere kalarak 10 puan kaybetti. Akhisarspor, gurbette çıktığı 7 maçta sadece 2 kez galip gelirken, 2 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Akhisar ekibi iç sahada ise 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup unvanını koruyor.



MANİSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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