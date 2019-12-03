Salihlili Beşiktaşlılardan engellileri mutlu eden etkinlik

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki özel çocukları unutmadı.

Erkan Esen başkanlığındaki Salihli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki özel çocukları ziyaret edip etkinlik düzenledi. Lise BJK üyelerinin de yer aldığı etkinlikte özel çocuklar palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi. Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Dernek Başkanı Erkan Esen, “Özel çocuklarımızın özel gününde yanlarında olmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyduk” dedi.

Özel çocukları her yıl ziyaret ettiklerini belirten Esen, “3 Aralık günü, engelli kardeşlerimizin sesini duyurduğu özel bir gündür. Bizde Beşiktaşlılar Derneği olarak bu önemli günde ziyaret edip, bir gün de olsa yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarını sağlamak istedik” ifadelerini kullandı.

MANİSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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