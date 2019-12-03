Memur-Sen'den AK Parti İl Başkanı Hızlı'ya ziyaret

MemurSen Manisa Teşkilatı, AK Parti İl Başkanlığı görevini devralan Salih Hızlı’ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve şube yönetim kurulu üyeleri, MemurSen Konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları, il temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri, MemurSen Kadınlar Komisyonu hazır bulundu. Konuşmasına göreve yeni başlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’ya 'hayırlı olsun' temennisiyle başlayan MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Biz, üyemizin ekonomik, sosyal mali hakları için mücadele verirken, ülkemizin demokratikleşmesi, temel hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması, ülkemizin korku tünelinden çıkması ve vesayetin ülke üzerinden kalkması, kadim medeniyetimizin bu ülkede yeniden yeşermesi ve coğrafyamıza umut olması noktasında gayret gösteriyoruz. Ülkemizin bu anlamda kendine geldiği ve bu anlamda bir bütünlük içerisinde hamle yaptığı her süreçte de ‘söz konusu memleketimiz ise gerisi teferruattır’ diye cümlemizi her ortamda kayıt altına alıyoruz"dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise “MemurSen kurulduğu günden günümüze kadar çok önemli işler yapmıştır. Bu başarının altında örgütlü birlikteliğin ve özverili çalışmanın gücü vardır. Ülkemizin vesayet anlayışından kurtulmasında ve özgürlüklerin kazandırılmasında güçlü bir duruş sergilemiştir. MemurSen ailesini yanımızda görmek bizleri memnun etmiştir. Nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MANİSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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