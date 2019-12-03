Selendili Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Selendili Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

İHA

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları törenle teslim edildi.

Selendili Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları törenle teslim edildi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve Selendi’de ikamet eden gazileri onurlandırmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle, Selendi Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Can Çeri, belediye meclis üyeleri tarafından kahraman gazilere tevcih edildi. Muharip gazilerin bugün kendilerine verilen milli mücadele madalyalarını göğüslerinde gururla taşıyacaklarını belirten Kaymakam Can Atak, “20 Temmuz 1974 sabahı saat 06.05’te Kıbrıs Türkünün malını, canını, namusunu korumak uğruna, Kıbrıs Türklerinin yok olmalarını önlemek ve işgalcilere karşı gereken mücadeleyi göstermek üzere devletimizin verdiği karar neticesinde ülkemizden Kıbrıs’a bir çıkarma yapıldı. Buradan giden vatan evlatları her zaman, her yerde olduğu gibi geri dönmeyi asla düşünmediler. Orada kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiler, sonucunda da Kıbrıs Türkünün huzuru ve güvenliği temin edildi. Oraya gözünü kırpmadan gidenlerin bir kısmı Gazi unvanıyla dönerken bir kısmı da şehit oldu. Bugünkü törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin vermiş olduğu ilçemizde bulunan gazilerimize madalyalarını tevcih ediyoruz. Bu madalyalar gazilerin şeref ve onur nişanıdır. Bu madalyaları onurla taşıyacaklarına inandığımız gazilerimize bu ülkeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ile bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ömürler temenni ediyorum” dedi.

MANİSA

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli rampalarına park eden araçlara duyarlılık mesajı
YEREL HABERLER Engelli rampalarına park eden araçlara duyarlılık ...
Başkan Akın'dan engelli basketbol takımı müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Akın'dan engelli basketbol takımı müjdesi
Alaşehirli gaziler madalyalarına kavuştu
YEREL HABERLER Alaşehirli gaziler madalyalarına kavuştu
Manisalı Kıbrıs gazilerine madalya töreni
YEREL HABERLER Manisalı Kıbrıs gazilerine madalya töreni
Memur-Sen'den AK Parti İl Başkanı Hızlı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Memur-Sen'den AK Parti İl Başkanı Hızlı'ya ziyaret
Salihlili Beşiktaşlılardan engellileri mutlu eden etkinlik
YEREL HABERLER Salihlili Beşiktaşlılardan engellileri mutlu eden ...
Başkan Çerçi engelli öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi engelli öğrencilerle buluştu
Turgutlu Belediyesi 'WhatsApp destek hattı' kurdu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi 'WhatsApp destek hattı' kurdu
Akhisarspor dış sahada kazanamıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor dış sahada kazanamıyor
Salihli'de kaçak kazıya suçüstü
YEREL HABERLER Salihli'de kaçak kazıya suçüstü
Manisa’da engelli bireyler hünerleriyle beğeni topladı
YEREL HABERLER Manisa’da engelli bireyler hünerleriyle beğeni ...
'Her 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde acılar tazeleniyor'
YEREL HABERLER 'Her 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde acılar ...
Define avcıları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Define avcıları suçüstü yakalandı
Salihli’de doğalgaz mutluluğu Bu yıl 18 bin konuta doğalgaz verilecek
YEREL HABERLER Salihli’de doğalgaz mutluluğu Bu yıl 18 bin konuta ...
Maden şehidinin çocukları babalarını masallarda yaşıyor
YEREL HABERLER Maden şehidinin çocukları babalarını masallarda ...
Vali Deniz'den engel tanımayan sporculara hediye
YEREL HABERLER Vali Deniz'den engel tanımayan sporculara hediye
Başkan Çerçi, Bakanlık yetkililerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi, Bakanlık yetkililerini ağırladı
MAGİAD, SGK İl Müdürü Kurt'u ağırladı
YEREL HABERLER MAGİAD, SGK İl Müdürü Kurt'u ağırladı
Turgutluspor'da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Turgutluspor'da yüzler gülüyor
Başkan Çelik'ten Şehzadeler'e dev yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Çelik'ten Şehzadeler'e dev yatırım müjdesi
Soma maden şehidinin çocuklarının yürek burkan dramı
YEREL HABERLER Soma maden şehidinin çocuklarının yürek burkan dramı
Yunusemreli kadınlar grafik tasarım öğrenecek
YEREL HABERLER Yunusemreli kadınlar grafik tasarım öğrenecek
Kurslarla hayatı yeniden sevdiler Engelleri sanatla aştılar Alaşehir’de ‘Engellerimi Sanatla Aşıyorum’ projesi
YEREL HABERLER Kurslarla hayatı yeniden sevdiler Engelleri sanatla ...
Akhisar’ın engelsiz yıldızları izleyicileri büyüledi
YEREL HABERLER Akhisar’ın engelsiz yıldızları izleyicileri büyüledi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X