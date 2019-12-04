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Salihli Belediye meclisi yılın son toplantını yaptı

İHA

Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantısını gerçekleştirerek, 5 gündem maddesini karara bağladı.

Salihli Belediye meclisi yılın son toplantını yaptı

Salihli Belediye Meclisi yılın son toplantısını gerçekleştirerek, 5 gündem maddesini karara bağladı.
Salihli Belediye Meclisi Aralık Ayı ve 2019 yılının son meclis toplantısını meclis salonunda Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis 5 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Yoklama ve meclis kararlarının dağıtılmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kayda, “2019 yılının son Belediye Meclis Toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların Salihlimize hayırlar getirmesini dilerim. Bugün Dünya Engelliler Günü, dolayısıyla sadece bu günde değil tüm zamanlarda engelli kardeşlerimizin farkındayız. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak için belediyemizin imkanlarını seferber ediyoruz. Onları seviyoruz ve daima yanlarındayız” dedi.
Ankara ziyaretleri kapsamında meçli üyelerine bilgi veren Başkan Kayda, Kırveli köprülü kavşak alt geçit projesi ve demiryolunun şehir dışına taşınması konularıyla ilgili olarak MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile görüştüklerini söyledi. Manisa Milletvekilleri Baybatur ve Bilen’in destekleriyle Ulaştırma Bakanından randevu aldıklarını belirten Başkan Kayda, “Bu projelerle ilgili hazırladığımız dosyaları önümüzdeki hafta Bakanımıza sunacağız. Bizim en çok önemsediğimiz doğalgaz artık Salihlimize geldi. 2015 yılında büyük mücadeleler vererek başlattığımız doğalgazın ilçemize gelmesi noktasında sonuca ulaştık. Doğalgazın Salihlimize gelmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere, bakanlarımıza ve Manisa milletvekillerimize tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın saat 18.00’de Kızılelma Anıtı’nda düzenlenecek olan doğalgaz törenimize tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Salihlimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Toplantıda, eski Bedesten dükkanlarından bir tanesinin Salihli T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu İş Müdürlüğüne 5 yıllığına tahsis talebi oybirliği ile kabul edilirken Durasıllı Mahallesi 283 ada 5 ve 10 nolu parsellerdeki imar değişikliği talebi İmar Komisyonuna, katı atık su bedelinin belirlenmesi talebi de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

MANİSA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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