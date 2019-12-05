Manisa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sisli hava nedeniyle iki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Serkan Duran (20) yönetimindeki 35 AE 2364 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düştüğü karayolunda, ayını istikamette giden Rıza Kuzucu (53) yönetimindeki 42 LF 276 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobile, arkadan gelen Nevzat Temurtaş'ın (40) kullandığı 35 AG 3500 plakalı otomobil çarptı. Kazada Serkan Duran yaralandı. Olay yerinde çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



MANİSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.