Manisa'da uyuşturucu operasyonu 2.5 Metre uzunluğunda kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2.5 metre uzunluğunda dikili halde kenevir bitkisi ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor. Daha önce uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen İ.K. (37) isimli şahsın Kadriye Mahallesi 73 Sokak'taki evinde savcılık kararıyla yapılan aramalarda 2.5 metre uzunluğunda dikili kenevir bitkisi ile kova ve poşetlerde kurutulmuş hazır kenevir bitkileri bulundu. Öte yandan yapılan operasyonda bir de ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

MANİSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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