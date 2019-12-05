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Manisa Ticaret Borsasında yeni yönetmelik anlatıldı

İHA

26 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Yönetmeliği, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü uzmanlarınca Manisa Ticaret Borsası üyelerine anlatıldı.

Manisa Ticaret Borsasında yeni yönetmelik anlatıldı

26 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Yönetmeliği, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü uzmanlarınca Manisa Ticaret Borsası üyelerine anlatıldı.
Manisa Ticaret Borsasının ev sahipliğinde yapılan toplantıya Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile üretici işletmelerin temsilcileri ve borsa üyeleri katıldı. Toplantıda Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı ile uzmanlar Defne Bacımoğlu ve İmren Arslan yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendirdiler. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “Bu toplantının amacı işletmelerimizin çalışmalarına yardımcı olmak ve resmi kontrollerde uygulama birliği sağlamaktır. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uzmanlar tarafından işletme temsilcilerime anlatılacak. Manisa Ticaret Borsası olarak bu çalışmaların uygulamasına katkıda bulunmaya, işletmelerimizin her hangi bir yaptırımla karşılaşmadan konuya vakıf olmalarına destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“1 Ocak 2020 itibariyle daha kapsayıcı şekilde uyulması zorunlu hale gelecek olan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kurallar belirliyor. Aynı zamanda tüketiciye sunulan gıdaların etiketlenmesi, içerik bilgilendirmesi ile ilgili genel kurallar, gereklilikler ve sorumlulukları kapsıyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız yönetmelik ilgili gerekli bilgileri sizlerle paylaşacaklar”
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı yaptığı bilgilendirmeyle Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Yönetmeliğiyle ilgili bilgiler verdi. Yönetmeliğin uygulanma amacının gıdanın son tüketiciye sunulana kadar gıdayla ilgili bilgilendirmenin etiket yoluyla yapılması olduğunu ifade etti. Yönetmeliğin amacının birinci derecede tüketiciyi korumak olduğunu söyleyen Kırmızı, yönetmelikle gıda zincirinin tüm aşamalarında yer alan gıda işletmelerinin (Üretici İthalatçı Ambalajcı ParekendeciToplu Tüketim Yerleri) kontrolleri altında yürüttükleri faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde tüketiciyi bilgilendirmekten sorumlu olacağını ivurguladı. Şube Müdürü Hakan Kırmızı tüm işletmelerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar Yönetmelik Hükümlerine uymak zorunda olduklarını bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdaların raf ömrü sonuna kadar piyasada kalabileceğini belirtti.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü uzmanları Defne Bacımoğlu ve İmren Arslan da Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme yaptılar. Yönetmelikle ilgili getirilen yeni düzenleme yönetmeliğin kapsamı toplu tüketim yerlerinde ve son tüketiciye sunulacak gıdaları ve mesafeli satış dahil olmak üzere gıda satış yerlerinin sorumluluklarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi.
Gıdanın kimliğinin etiket olduğunu söyleyen Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü uzmanı İmren Arslan ise son tüketiciye sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildiriminin zorunla hale geldiğini söyledi. Arslan ayrıca 31 Aralık 2015 tarihinden önce tescil başvurusu yapılmış veya tescillenmiş ticari marka veya marka bulunduran gıdaların 31 Aralık 2019 tarihine kadar bu yönetmelik hükümlerine uymak zorunda olduklarını ifade etti.
Toplantı karşılıklı sorucevap şeklinde tamamlandı.

MANİSA

05 Aralık 2019 Perşembe

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