Manisa Şehir Hastanesi 'Sağlık Turizmi Belgesi'ni aldı

Manisa Şehir Hastanesi, sağlık turizmi konusunda yapılan çalışmalar sonucunda Sağlık Bakanlığından 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' aldı.

Sağlık Bakanlığının 'Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı' yönetmeliği gereği, uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek hastaneler için 1 yıl içinde yetki belgesini alma mecburiyeti getirildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının ve İl Sağlık Müdürlüğünün teşvik ve destekleriyle altyapısını güçlendirip başvurusunu yaptı. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve teftişler sonucu ülke çapında başvurusu kabul edilen hastaneler arasında bu belgeyi almaya hak kazandı. Manisa Şehir Hastanesi olarak yurt dışından ve diğer illerden gelen hastaları kabul etmeye hazır olduklarını ifade eden Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, “Hastanemizde sunulan kaliteli hizmetler ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında, alanında üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip hekimlerimiz son teknolojik imkanlar ile donatılmış 558 yatak kapasiteli hastanemizde üstün hizmet kalite politikamızla uluslararası hastalarımızı kabul etmeye hazırız. Sağlık Turizmi ve 'Turistin Sağlığı' alanında yetki belgesi alan hastaneler arasında olmaktan ve hastanemizde uluslararası düzeyde sağlık hizmeti sunmaktan gururluyuz. Manisa Şehir Hastanesinin bu yetki belgesini almasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim” dedi.

MANİSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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