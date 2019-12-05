Manisalı öğrencilere özel fotoğraf eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli "Yaşam Işığım Fotoğraf" projesi kapsamında Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfında fotoğraf eğitim verildi.

MAFOD üyesi Burak Karaarslan eğitmenliğinde Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfında fotoğraf eğitimi verildi. Teorik ve uygulama eğitimi ile gençlere fotoğrafla bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Gönüllülük Yılı’ ilan ettiği 2019'da ‘Sen de Fotoğrafa Gönül Ver’ sloganıyla Manisa'da fotoğrafa gönül veren gençlerle buluşmaya devam ediyoruz. ‘Yaşam Işığım Fotoğraf’ projemiz kapsamında 10 ayda Fotoğraf Kafe’de verdiğimiz fotoğraf eğitimlerimizle 620 gence ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Fotoğraf yalnızca deklanşöre dokunmak değil, insan kalbine de dokunmaktır. İçindeki fotoğrafçıyı keşfetmek isteyenleri Fotoğraf Kafe'ye bekliyoruz” dedi.

MANİSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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