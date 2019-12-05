Salihli’de çöp saati uygulaması başlıyor

Salihli Belediyesi, daha temiz bir çevre oluşturmak, çöp çıkarma ile toplama saatlerini şehir merkezinde düzenlemek ve çevre temizliğini kurallara uygun bir hale getirerek halk sağlığının korunması amacıyla ‘Çöp Saati’ uygulamasını yarın başlatıyor.

Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından “Temiz bir Salihli için hep birlikte el ele çöp saati” uygulaması kapsamında Kurtuluş, Aksoy ve Sağlık Mahallelerinde evlere ve işyerlerine çöpler ve evsel atıklar için çöp poşetleri dağıtıldı.Yeni çöp saati uygulaması kapsamında, 6 Aralık Cuma gününden itibaren sokak ve caddelerde oluşan istenmeyen görüntüleri engellemek amacıyla Kurtuluş, Aksoy ve Sağlık Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlardan, çöplerini çöp poşetleri aracılığıyla sabah 07.3009.30 akşam 20.0022.00 saatleri arasında çıkarmaları isteniyor.

Buna göre, Kurtuluş Mahallesi 209213219220226228230232234236238240242 ve 244 sokaklar, Aksoy Mahallesi 204206207208209210211212214215216217 ve 219 sokaklar ile Sağlık Mahallesi 170172173174175176 ve 190 sokaklarda belirlenen saatler dışında çöp ve evsel atıkların alınmayacağı belirtildi.

MANİSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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