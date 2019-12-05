Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında SalihliKöprübaşı Karayolu Adala Mahallesi, Demirköprü Barajı yakınlarında meydana geldi. Köprübaşı'ndan Salihli yönüne giden S.C. (70) yönetimindeki 45 PF 999 plakalı otomobil, savrulup, takla attı. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü S.C. ile yanındaki İ.C. (71) yaralandı. Kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



MANİSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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