Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Özyurt Mahallesi Zafer Sokak'taki 5 katlı apartmanın, yaklaşık 15 metre yükseklikteki

çatısından havalandırma boşluğuna düşen kedinin sesini duyan bina sakinleri, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekibi, 1'inci katta yaşayan Burhan Aslan'ın evinin banyo penceresinden havalandırma boşluğuna ulaştı. Özel bir aparatla kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, sokağa bırakıldı.

Ev sahibi Aslan, "Bir yerlerden ses geliyordu. Kedinin havalandırma boşluğunda olduğunu fark ettik. Kedi kurtulduğu için sevindik. İtfaiye görevlilerine teşekkür ederiz" dedi.



MANİSA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

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