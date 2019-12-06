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Manisa'da ilk doğal gaz şehit ailesinin evine bağlandı Salihli doğal gaza kavuştu, doğalgaz meşalesi ...

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde hat döşenmesi tamamlanan doğal gaz, ilk olarak şehit ailesinin evine bağlandı. İlçeye doğal gaz hizmetinin verilmesi dolayısıyla meşale yakılarak tören düzenlendi.

Manisa'da ilk doğal gaz şehit ailesinin evine bağlandı Salihli doğal gaza kavuştu, doğalgaz meşalesi yakıldı Salihli’nin doğal gaz hayali gerçek oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde hat döşenmesi tamamlanan doğal gaz, ilk olarak şehit ailesinin evine bağlandı. İlçeye doğal gaz hizmetinin verilmesi dolayısıyla meşale yakılarak tören düzenlendi.
Manisa’nın Salihli ilçesinde yıllardır beklenen doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı. Hat döşeme işlemlerinin tamamlanması ve evlere doğal gaz hizmeti verilmesi dolayısıyla ilçede tören düzenlendi. Kızılelma Anıtı’nda sembolik doğal gaz meşalesi yakılması töreninde konuşan AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, 2016 yılında başlayan doğal gaz hat döşeme çalışmalarının bittiğini ve gaz verilmeye başladıklarını söyledi.
Salihli’de yaklaşık 18 bin konuta gaz verebilecek durumda olduklarını ifade eden Başaran, “AKSA Doğalgaz olarak, 100 kilometrelik polietilen hat, 7 kilometrelik şehir şebeke çelik hattı, 3 tane bölge istasyonu ile basınç düşürme istasyonumuz sayesinde 18 bin konuta gaz verebilecek durumdayız. Doğal gaz sürecinin başından sonuna kadar bizleri her anlamda destekleyen Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum. Doğal gazın Salihli’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Başaran, sokağından doğal gaz hattı geçen herkese gaz verileceğini belirtti.

18 bin konut kullanacak
Göreve geldiği günden itibaren hayal bile edilemeyecek pek çok yatırımı gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sunduğunu ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli’de doğal gazı istemeyen bir zihniyet olduğunu belirterek bütün bu olumsuzluklara rağmen doğal gazı ilçeye getirdiklerini kaydetti. Başkan Kayda, “2015’te doğal gaz için bir kampanya düzenledik sadece 2 bin 700 kişi katıldı. 22 Ekim 2016’da 20 binden fazla nüfusa sahip olan yerler Bakanlar Kurulu kararıyla doğal gaz kapsamına alındı. 21 Kasım 2016’da Belediye Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırarak yetki aldım ve 24 Kasım 2016’da Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye doğal gaz dosyasını teslim ettim. 22 Aralık 2016’da Salihlimiz doğal gaz kapsamına alındı. AKSA Manisa Doğalgaz ile hemen protokol imzaladık ve çalışmalara başladık. Şu anda 18 bin konuta doğal gaz verebilecek durumdayız. Salihli OSB Müteşebbis Heyet’ten doğal gazın gelmesi için yetki aldık ve alt yapı çalışmaları başladı. OSB güzergahındaki tüm işletmeler ve fabrikaların yanı sıra Taytan ve Durasıllı Mahallelerimiz de doğal gazdan faydalanacak. Salihlimiz nihayet temiz enerjiye kavuştu. Çünkü biz, Salihli’mizin geleceğine yatırım yaptık. Cumhur İttifakı olarak şimdi çok daha güçlüyüz. İnşallah aynı töreni, 2020’de OSB’de hep birlikte yapacağız” dedi.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Karakelebek dua etti, doğal gaz meşalesi yakıldı.

İlk kez şehidin evinde kullanıldı
Meşalenin yakılmasının ardından Salihli’de ilk kez konutlarda doğal gaz kullanılmaya başlandı. Doğal gaz ilk olarak İstanbul'da 2016 yılında görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ömer Kılıç'ın eşi Burcu Kılıç’ın evinde kullanıldı. Burcu Kılıç, mutfağında kullandığı doğal gaz ile pişirdiği kahveyi protokol üyelerine ikram etti.
Törene Belediye Başkanı Zeki Kayda, AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, esnaf ve oda başkanları, AKSA Doğalgaz personeli ile vatandaşlar katıldı.

MANİSA

06 Aralık 2019 Cuma

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