Kula'da 'Akıllı Kütüphane' dönemi

Manisa’nın Kula ilçesinde, okul öğretmenleri ve okul aile birliğinin katkılarıyla oluşturulan kütüphanede hayata geçirilen barkod sistemiyle, artık elektronik ortamda kitap okuma imkanı sağlanırken, öğretmenleri de öğrencilerinin hangi kitabı kaç günde okuduğu ve yıl içinde kaç kitaptan faydalandığını anlık takip edebilecek.

Kula’da eğitimöğretim veren Fatih Ortaokulunun idaresi, öğretmenleri ve okul aile birliği, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitap okuma bilincinin geliştirilmesi amacıyla kütüphane oluşturdu. Okulda kullanılmayan bir sınıfta oluşturulan kütüphane, Kaymakam Kemal Duru ve beraberindeki heyetin katılımıyla kurdele kesilerek hizmete açıldı. Açılışın yapılmasının ardından kütüphaneyi gezen Kaymakam Kemal Duru, Fatih Ortaokulu Müdürü Güngör Zobudoğuş ve Türkçe Öğretmeni Tamer Beşbaş’tan kütüphane ve okulun faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Okul aile birliğinin katkılarıyla, okul idaresi ve öğretmenleri tarafından özenle hazırlanan kütüphanenin, sadece okul öğrencileri için değil, diğer okullarda eğitim gören öğrenciler içinde faydalı olacağını ifade eden Okul Müdürü Güngör Zobudoğuş, “Uzun süredir uğraş verdiğimiz ve özenle hazırladığımız kütüphanemizim açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okul aile birliğimizin ve öğretmenlerimizin bir süredir birlikte çalıştığı kütüphanemizde başarılı bir seviyeye ulaştık. Açılışını yaptığımız kütüphanemiz, öğrencilerimizin okuma alışkanlığını artırmak ve öğrencilerimizin boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmesi için oldukça yararlı oldu. Kütüphanemizde kurduğumuz bir sistem ile, öğrencilerimiz okumak istediği kitapları, kendilerine tanımlanan okuma kimlik kartları ve barkodlar sayesinde elektronik ortamlarda da okuyabilecekler. Aynı zamanda görevli öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin okuduğu kitapları sistem üzerinden takip edip, öğrencilerimizin hangi kitabı kaç günde okuduğunu, hafta, ayda ve yılda kaç kitap okuduğunu görebilecekler. Bu kütüphanemiz, sadece okulumuz öğrencileri için değil, diğer okullarda eğitim gören tüm öğrencilerimizin de hizmetindedir. Okuma bilincinin geliştirilmesi açısından oldukça faydalı olacağını düşündüğümüz kütüphanemizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyük bir özenle hazırlanan kütüphanenin ilçedeki öğrenciler için faydalı olacağına inandığını ifade eden Kaymakam Kemal Duru ise açılışını yaptığı kütüphaneyi oldukça başarılı bulduğunu söyledi.

Fatih Ortaokulundaki kütüphane açılış programına, Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler katıldı.

MANİSA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

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