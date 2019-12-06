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Yunusemre Wushucular şampiyonada madalyaları topladı

İHA

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen şampiyonada milli takım formasıyla yarışan 5 Yunusemre Belediyesporlu sporcu 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Wushucular şampiyonada madalyaları topladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen şampiyonada milli takım formasıyla yarışan 5 Yunusemre Belediyesporlu sporcu 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu Yıldızlar, Gençler ve Büyükler 4. Balkan Açık (Open) Wushu Kung Fu Bay, Bayan Sanda ve Taolu Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonaya Türkiye’den Sanda branşında 534, Taolu branşında 146 milli takım sporcu katıldı. Türkiye başta olmak üzere Afganistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İran, Irak, Makedonya, Mısır, Sırbistan, Somali, Suriye, Tunus, Yemen ve Yunanistan olmak üzere 19 ülkeden toplam 723 sporcu şampiyonada yarıştı. Milli takım forması ile yarışan Yunusemre Belediyesporlu sporcular şampiyonada 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediyespor’dan Taolu branşlarında kendi stillerinde Afra Betül Çetinkaya, Sümeyye Akbaş, Muhammet Talha Çetinkaya altın madalyaları kazanırken, Muhammet Ali Çetinkaya gümüş, Ahmet Sefa Sulu Sanda dalında gümüş madalyanın sahibi oldu. Yunusemre Belediyesporlu sporcuların da yer aldığı Türk Milli Takımı şampiyonada birinci oldu. Yunusemre Belediyespor Wushu Kungfu Baş Antrenörü Yusuf Çetinkaya ve sporcuları kutlayan Kulüp Başkanı Arif Alkan, yakalanan başarının devamını diledi.

MANİSA

06 Aralık 2019 Cuma

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