Öğrenciler, sokak tiyatrosu ile kadına şiddete 'hayır' dedi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hükümet Konağı önünde sergiledikleri tiyatro oyunu ile kadına şiddete dikkat çekti.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Sokak Tiyatrosu' adı altında kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla "Özür Dilerim" adlı tiyatro oyunu sergiledi. Hükümet Konağı önünde sergilenen oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı ve “kadına şiddet” konusuna dikkat çekilen oyunda, öğrencilerin performansı izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Oyun ile ilgili bilgi veren Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Ferda Gülbastı, "Oyunumuz yaklaşık 10 dakika sürdü ve 18 öğrencimiz sahne aldı. Öğrencilerimi kutluyorum, çok başarılı bir performans gösterdiler. Bizim amacımız toplumda kadına şiddet olaylarına dikkat çekmekti. Tiyatro oyunumuzu izlemeye gelen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Tiyatro oyununu; Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan da takip ederken, oyun sonunda öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

MANİSA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.